Delimitation Bill: लोकसभा सीटें बढ़ाने पर कार्ति चिदंबरम की चेतावनी, बोले- इससे बढ़ेगा उत्तर-दक्षिण का राजनीतिक अंतर

उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा सीटों में समान रूप से 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जाए तो तमिलनाडु और पुडुचेरी की सीटें बढ़कर करीब 60 हो जाएंगी, जबकि उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 120 हो सकती हैं। इस स्थिति में दोनों के बीच सीटों का अनुपात भले ही समान रहे, लेकिन मौजूदा 40 सीटों का अंतर बढ़कर 60 हो जाएगा। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में यह संख्यात्मक अंतर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई फैसलों में सदस्यों की कुल संख्या मायने रखती है।