West Bengal politics: भाजपा में शामिल हो रहे तृणमूल नेताओं को चेतावनी, वसूली की तो अंडा पड़ेगा

राज्य विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बदलने पर पुलिस ने वसूली, मारपीट, छेड़छाड़ और डराने-धमकाने जैसे आरोपों में बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, पूर्व मंत्रियों और पार्षदों को गिरफ्तार किया। ज्यादातर मामलों में पुलिस जब इन नेताओं को ले जा रही थी, तब गुस्साई भीड़ ने उन पर अंडे फेंके। कई मौकों पर गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर अंडे फेंकते हुए लोगों ने ‘चोर-चोर’ के नारे भी लगाए। हाल ही में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में वसूली को पूरी तरह रोकने में नई सरकार को कुछ समय लगेगा। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने से बचने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी कार्यकर्ता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।