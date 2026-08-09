कोलकाता मेट्रो की पटरियों पर बढ़ता संकट: एक साल में सामने आए आत्महत्या के 14 मामले

5 फरवरी की घटना के बाद सेवा प्रभावित हुई और 8 फरवरी को इसी स्टेशन पर दूसरी घटना के कारण लगभग 50 मिनट तक परिचालन बाधित रहा। फरवरी के बाद घटनाओं की रफ्तार कम जरूर दिखी, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। 4 अप्रेल को कालीघाट स्टेशन पर आत्महत्या प्रयास के कारण उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर पर करीब 20 मिनट तक सेवा प्रभावित हुई। 6 अप्रेल को महात्मा गांधी मेट्रो स्टेशन पर आत्महत्या प्रयास के कारण 30 मिनट तक सेवा प्रभावित हुई। 18 मई को रवींद्र सरोवर स्टेशन पर एक और प्रयास के कारण ब्लू लाइन की सेवा करीब एक घंटे तक बाधित होने की जानकारी दी गई। इसके अगले ही दिन मास्टर दा सूर्य सेन मेट्रो स्टेशन पर आत्महत्या के प्रयास के मामले में लगभग एक घंटे परिचालन प्रभावित रहा। 27 जून को कालीघाट स्टेशन पर एक व्यक्ति के पटरियों पर कूदने के बाद सेवा करीब 25 मिनट तक सीमित रही, हालांकि उसे मेट्रो कर्मचारियों और आपात दल ने बचा लिया। 7 अगस्त को रवींद्र सरोवर स्टेशन पर फिर आत्महत्या के प्रयास की खबर ने इस समस्या को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया।