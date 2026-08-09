सभी के सहयोग से बंगाल के गौरव को फिर से करेंगे स्थापित: मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी

समारोह में उपस्थित अतिथियों एवं नागरिकों ने सुवेंदु अधिकारी का अभिनंदन करते हुए उनके सार्वजनिक जीवन, सामाजिक सरोकारों तथा जनसेवा के प्रति समर्पण की सराहना की। समारोह का वातावरण उत्साहपूर्ण एवं गरिमामय रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रवादी चिंतक डॉ. सावर धनानिया ने कहा कि पूरे समाज को जिन संस्थाओं पर गर्व था, आज वो संस्थाएं एक सनातनी मुख्यमंत्री का अभिनंदन कर स्वयं गर्व का अनुभव कर रही है। सात बार के विधायक रहे और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजस्थान राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने आयोजन को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा किसी नेता का अभिनंदन समारोह मैंने अपने सार्वजनिक राजनैतिक जीवन में नहीं देखा। सुवेंदु दादा रॉकेट की तरह तेजी से राज्य के विकास में जुटे हैं। मुख्य अतिथि उद्यमी हरि मोहन बांगड़ ने कहा कि नई सरकार से लोगों को बहुत अपेक्षाएं है। उन्होंने बड़े उद्योग की आवश्यकता पर जोर दिया।