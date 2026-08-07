TMC के ‘बागी गुट’ ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, SIR मामलों के लिए हर जिले में क्षेत्रीय ट्रिब्यूनल बनाने की मांग

बैठक में 'बागी गुट' के मुख्य सचेतक अखरुज्जमान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वह मतदाता सूची में अवैध या फर्जी मतदाताओं को शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं हैं।हालांकि, उन्होंने कहा कि फर्जी मतदाताओं की पहचान की प्रक्रिया में किसी भी वैध नागरिक का नाम लिस्ट से नहीं हटना चाहिए। उनके अनुसार, बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 7 लाख लोग आवेदन कर चुके हैं, लेकिन उनके आकलन के मुताबिक बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जो अब भी पूरी प्रक्रिया को ठीक से नहीं समझ पाए हैं।