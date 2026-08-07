पीएम नरेंद्र मोदी से युवाओं के मुद्दों पर जवाब की अपील, अभिजीत दिपके ने शुरू की ऑनलाइन पीटिशन

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बात करने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में शिक्षा, बेरोजगारी और बढ़ती जीवनयापन लागत जैसे विषयों पर सरकार की योजना देश के युवाओं के सामने रखनी चाहिए। दिपके ने अपनी पोस्ट में लिखा कि यदि लोग इस मांग का समर्थन करते हैं तो वे इस संबंध में शुरू की गई ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर करें। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इन मुद्दों पर सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण सामने आना चाहिए।