CM भगवंत मान से BJP और कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा, वीडियो वायरल होने पर गहराया विवाद

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने भी उनके इस्तीफे और सार्वजनिक माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के इस्तीफे की मांग करती है, क्योंकि उन्होंने गुरु के हितों के विरुद्ध कार्य किया है। उन्हें इस उल्लंघन के लिए पंजाब की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उनके अधिकारियों द्वारा गुरुग्राम के एक होटल में बैठक करना और अपनी निजी मंशा के अनुरूप रिपोर्ट तैयार करवाना, अकाल तख्त के उस फैसले की वैधता को पुष्ट करता है जिसमें उन्हें 'गुरु दोषी' (गुरु के विरुद्ध कार्य करने वाला) करार दिया गया है।