चाय की दुकान पर फटा एलपीजी सिलेंडर, तमिलनाडु में 10 से ज़्यादा लोग घायल

यह हादसा अरुणाचलम नाम के व्यक्ति की चाय की दुकान पर हुई, जो पेरम्बलूर-अत्तूर रोड पर एलम्बलूर डाइवर्जन के पास स्थित है। जिस समय एलपीजी सिलेंडर फटा, उस समय कई लोग दुकान में चाय पी रहे थे, जो हादसे में घायल हो गए। आस-पास खड़े कुछ अन्य लोग भी इस हादसे में घायल हो गए। इतना ही नहीं, इस घटना में चाय की दुकान के पास खड़ी कई गाड़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हो गईं।