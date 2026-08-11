पवन खेड़ा का पीएम मोदी और अमित शाह पर तंज, बोले- ‘संसद चलाना चाहते हैं तो आकर चर्चा करें’

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा का आरोप है कि सरकार यह तय करना चाहती है कि विपक्ष सदन में कौन से सवाल पूछे, और सरकार के शीर्ष नेतृत्व से तीखे सवालों से बचने के कारण संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है। सदन में विपक्ष के लोगों को बोलने का पर्याप्त समय और मौका नहीं दिया जा रहा है। सत्ता पक्ष का तर्क है कि विपक्ष व्यवधान पैदा कर रहा है और जरूरी विधायी कामकाज को चलने नहीं दे रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार चर्चा से भाग रही है। उन्होंने कहा कि, गृहमंत्री अमित शाह डरे हुए हैं और इसी कारण से वे संसद में मौजूद नहीं हैं।