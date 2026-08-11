संसद गतिरोध पर किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले- सरकार चर्चा को तैयार, राहुल गांधी भाग रहे

Opposition Parliament Protest: संसद के मानसून सत्र में जारी गतिरोध को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के विरोध-प्रदर्शन से जुड़े पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह भी जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं होने दे रहा।