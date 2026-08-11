Amit Shah On Student Protest: 12 अगस्त को छात्रों के मुद्दे पर लोकसभा में बोल सकते हैं अमित शाह, राहुल गांधी ने की अहम बैठक

मंगलवार, 11 अगस्त को संसद परिसर में NDA और कांग्रेस सांसदों ने एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। NDA सांसदों ने विपक्ष पर संसद में छात्र मुद्दों पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया, जबकि विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने के दौरान बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान बीजेपी के एक सांसद ने प्रियंका गांधी से सवाल किया कि राहुल गांधी झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं। विपक्षी सांसद अयोध्या स्थित राम मंदिर से कथित तौर पर चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग भी कर रहे हैं।