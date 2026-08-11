Prashant Kishor: छात्रों पर लाठीचार्ज से भड़के प्रशांत किशोर, बोले- ‘युवाओं के गुस्से से बचने के लिए उन पर हो रहा लाठीचार्ज’

Prashant Kishor On Jharkhand Student Protest: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सभी सरकारों पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक, खराब शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी से परेशान युवा जब सड़कों पर उतरेंगे तो उन्हें लाठी के बल पर नहीं रोका जा सकता। प्रशांत किशोर ने कहा कि जंतर-मंतर फिर पटना और अब झारखंड में भी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन मुद्दों के लिए सरकारें जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ युवाओं के गुस्से को दबाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है।