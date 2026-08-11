ममता बनर्जी ने नेताजी को दी श्रद्धांजलि, BJP नेताओं पर लगाया सुभाष चंद्र बोस के अपमान का आरोप

Mamata Banerjee: कोलकाता में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने जय हिंद के नारे लगाए और देशभक्ति के गीत भी गाए। ममता ने बीजेपी पर नेताजी के नाम पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ लोग नेताजी के नाम पर उन्हें गाली दे रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। ममता ने कहा कि वह इसे पसंद नहीं करतीं और इसकी निंदा करती हैं।