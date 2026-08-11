जब आमने-सामने आ गए अमित शाह और राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

रिसेप्शन में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, चिराग पासवान, गजेंद्र सिंह शेखावत, रामदास अठावले, गिरिराज सिंह, पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और आईओए अध्यक्ष पीटी उषा समेत कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता एक ही टेबल पर बैठकर हल्के-फुल्के अंदाज में बातचीत करते देखे गए। सोनिया गांधी खुद उस टेबल तक गईं जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव बैठे थे और उनसे कुशलक्षेम पूछी। रेवती और सारंग का विवाह इस वर्ष जून में मुंबई में हुआ था, जिसके बाद सोमवार रात दिल्ली में इस भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया गया था।