‘उमर खालिद भले जेल में है, लेकिन उसके विचार लोगों तक पहुंचेंगे’, किताब छपने पर बोलीं मां सबीहा खानम

Umar Khalid Book: दिल्ली में जेल में बंद उमर खालिद की मां सबीहा खानम ने बेटे की किताब प्रकाशित होने पर उम्मीद जताई है कि अब उसके विचार और लेखन ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि उमर खुद जेल में हैं लेकिन उनकी किताब और उनके शब्द लोगों तक पहुंच सकते हैं। सबीहा खानम ने कहा कि उमर की थीसिस का किताब के रूप में प्रकाशित होना अच्छी बात है। उनके मुताबिक, इससे लोग उमर को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और उनके काम के बारे में जान पाएंगे।