Air India Flight Incident: टर्बुलेंस वाली फ्लाइट के पायलट का ड्रग टेस्ट आया पॉजिटिव, 300 फीट नीचे गिरा था विमान

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि मंत्रालय ने घटना के बारे में एयर इंडिया से सीधी जानकारी लेने के लिए अधिकारियों को बुलाया था। उन्होंने कहा कि उड्डयन सुरक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा मानकों से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस मामले की कई स्तरों पर जाँच की जा रही है, जिसमें एयरक्राफ्ट की तकनीकी स्थिति, मौसम की स्थिति, कॉकपिट अलर्ट, पायलट की कार्रवाई और ड्रग टेस्ट जैसे सभी पहलू शामिल हैं। घटना के वास्तविक कारण और पायलट की भूमिका के बारे में अंतिम निष्कर्ष AAIB द्वारा विस्तृत जांच पूरी करने के बाद ही सामने आएगा।