एयर इंडिया टर्बुलेंस मामला: केबिन क्रू ने चिल्लाकर कहा- कोई भी खड़ा न हो, सीट बेल्ट बांध लें; 30 सेकंड का वीडियो वायरल

वीडियो बनाने वाली यात्री मिंचेन ने इसे अपनी जिंदगी के सबसे बुरे 2 घंटे बताया। उन्होंने कहा कि मैंने लोगों को हवा में उछलते और सिर टकराते देखा। मुझे लगा था कि हम नहीं बच पाएंगे। सीट बेल्ट का साइन बंद होने पर भी बेल्ट बांधकर रखनी चाहिए। इटली निवासी यात्री विवियाना ने बताया कि अचानक विमान ऊंचाई से नीचे गिरा। मेरी बहन उछलकर ऊपर जा टकराई और मां के सिर में चोट आई। पीछे बैठे व्यक्ति के चेहरे से खून बह रहा था। हम बुरी तरह डर गए थे।