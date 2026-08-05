BJP सांसद शत शर्मा बोले- ‘महबूबा मुफ्ती ने किया तिरंगे का अपमान’, कानूनी कार्रवाई की मांग की

Mehbooba Mufti and Article 370: भाजपा के सांसद और जम्मू-कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने पूर्व सीएम व PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने तिरंगे के अपमान को गंभीर मामला बताया। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए सत शर्मा ने कहा कि उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार इस पर फैसला करेगी। हालांकि, यह सवाल महबूबा के आर्टिकल 370 के बारे में पहले दिए गए बयानों से भी जुड़ा है। दरअसल, एक बार महबूबा ने कहा था कि अगर आर्टिकल 370 हटा दिया गया, तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा।