विशेष सत्र की अटकलों के बीच कांग्रेस का बयान: केसी वेणुगोपाल बोले- ‘परिसीमन पर हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है’

गौरतलब है कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि सरकार परिसीमन विधेयक 2026 और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए 16 अगस्त से तीन दिवसीय विशेष सत्र बुला सकती है। प्रस्तावित नए परिसीमन के तहत देश में जनसंख्या के ताजा आंकड़ों के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 800 से अधिक हो सकती है। हालांकि, विपक्षी दल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह सरकार के किसी भी एकतरफा फैसले का संसद में पुरजोर विरोध करेगी।