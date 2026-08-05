‘संसद का विशेष सत्र बुला सकती है सरकार’, परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर क्या है तैयारी?

Delimitation Bill 2026 and Parliament Special Session: केंद्र सरकार परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा मानसून सत्र 13 अगस्त को खत्म होने के बाद भी संसद का सत्रावसान (प्रोरोगेशन) नहीं किया जाएगा। इसका मकसद जरूरत पड़ने पर कम समय में विशेष सत्र बुलाने का विकल्प खुला रखना है।