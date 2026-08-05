5 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

मोदी सरकार ने परिसीमन बिल पर राहुल गांधी से मांगा समर्थन, कांग्रेस सांसद ने रख दी शर्त

Opposition protest Parliament: संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। गतिरोध खत्म करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन कांग्रेस ने चंदा चोरी के आरोपों और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग दोहराई।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Aug 05, 2026

Opposition protest Parliament

राहुल गांधी ने सरकार के सामने रखी शर्त (Photo-IANS)

Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा लगातार हंगामा करने के कारण सदन स्थगित हो रहा है। बुधवार को भी विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही कुछ ही मिनटों में स्थगित कर दी। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने को लेकर चर्चा हुई। 

रिजिजू ने कांग्रेस से सहयोग की अपील

रिपोर्ट्स के मुताबिक, किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने में कांग्रेस के सहयोग की अपील की। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार मौजूदा सत्र में परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को दोबारा सदन में लाना चाहती है। सरकार ने इन विधेयकों पर कांग्रेस का सहयोग मांगा। 

राहुल गांधी ने खारिज की अपील

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया कि जब तक राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के आरोपों और 20 जुलाई को राजधानी में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर चर्चा नहीं होती, तब तक सदन में कोई कामकाज नहीं हो सकता।

इस दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में बयान देने की मांग भी दोहराई। विपक्ष का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं, सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग का फैसला गृह मंत्री नहीं, बल्कि संबंधित मजिस्ट्रेट करता है।

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद स्पीकर और अमित शाह से मिले रिजिजू

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद किरेन रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि इन बैठकों में संसद में जारी गतिरोध और विपक्ष के विरोध के बीच सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा हुई।

दरअसल, विपक्ष के लगातार विरोध के कारण सरकार की परिसीमन विधेयक को मौजूदा सत्र में पारित कराने की योजना पर भी असर पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से हुए दलबदल के बाद सदन में बदले नए समीकरणों को देखते हुए सरकार को इस विधेयक को पारित कराने की उम्मीद थी।

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल: पीएम मोदी ने बताया ‘ऐतिहासिक बदलाव’, उमर अब्दुल्ला बोले- न भूले, न समझौता किया

ये भी पढ़ें
Jammu Kashmir Article 370

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Aug 2026 02:32 pm

Published on:

05 Aug 2026 02:27 pm

Hindi News / National News / मोदी सरकार ने परिसीमन बिल पर राहुल गांधी से मांगा समर्थन, कांग्रेस सांसद ने रख दी शर्त

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

LGBTQIA+ समिति को लेकर केंद्र पर बरसे शशि थरूर, बोले- 2 साल में नहीं आई एक भी रिपोर्ट

Shashi Tharoor
राष्ट्रीय

JPSC-JSSC Protest: झारखंड में भर्ती विवाद पर आर-पार, अनशन टूटा लेकिन आंदोलन नहीं; 7 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान

JPSC-JSSC Protest
रांची

प्रशांत किशोर ने मनोज तिवारी को सुनाया तो बचाव में आई BJP, कहा- क्या भरत तिवारी के परिवार से मिलना अपराध है?

Bankipur, Datia and Manjalpur Bypoll Results Today
राष्ट्रीय

Supreme Court का स्पष्टीकरण: कोर्ट रिपोर्टिंग पर नहीं, बल्कि ऑडियो-वीडियो क्लिप के इस्तेमाल पर है रोक

Supreme Court Media Reporting.
राष्ट्रीय

मेटा को अल्टीमेटम: पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर संसदीय समिति सख्त, माफी मांगें मार्क जुकरबर्ग

Pm Modi Mark Zuckerberg
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.