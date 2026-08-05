मोदी सरकार ने परिसीमन बिल पर राहुल गांधी से मांगा समर्थन, कांग्रेस सांसद ने रख दी शर्त

Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा लगातार हंगामा करने के कारण सदन स्थगित हो रहा है। बुधवार को भी विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही कुछ ही मिनटों में स्थगित कर दी। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने को लेकर चर्चा हुई।