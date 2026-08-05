अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल: पीएम मोदी ने बताया ‘ऐतिहासिक बदलाव’, उमर अब्दुल्ला बोले- न भूले, न समझौता किया

Jammu Kashmir Article 370: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के आज सात साल पूरे हो गए है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इतिहास में एक निर्णायक नए अध्याय की शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं।