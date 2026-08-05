Delhi Protest: दिल्ली में छात्र प्रदर्शन का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हिंसा रोकने के लिए हालात को सावधानी से संभाला जाना चाहिए

कोर्ट ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर एक साथ सुनवाई होगी। साथ ही अदालत ने कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों पर भरोसा जताया। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की- इसे कानून व्यवस्था की एजेंसियों की समझ पर छोड़ दें। वे हमसे बेहतर जानते हैं कि स्थिति से कैसे निपटा जाए। हमने आपकी बात सुन ली है। अब हम इस पर केंद्र सरकार का भी नजरिया देखेंगे।