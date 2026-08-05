5 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Delhi Protest: दिल्ली में छात्र प्रदर्शन का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हिंसा रोकने के लिए हालात को सावधानी से संभाला जाना चाहिए

Delhi Protest News: दिल्ली छात्र प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हिंसा रोकने के लिए हालात सावधानी से संभालें। पुलिस-प्रशासन संयम बरते, हिंसा का जवाब हिंसा से न दें।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Mukul Kumar

Aug 05, 2026

operation sindoor delhi police, fake news social media accounts block, jantar mantar stone pelting

जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट | (फोटो सोर्स- X/@Gadhwara27)

दिल्ली से सहित देश भर के विभिन्न राज्यों में हालिया छात्र प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि युवा छात्रों के प्रदर्शनों से निपटते समय प्रशासन को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

कोर्ट ने जोर देकर कहा कि अगर पुलिस या प्रशासन हिंसा रोकने के नाम पर खुद हिंसा का रास्ता अपनाएगा तो स्थिति और बिगड़ेगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा- लोकतंत्र में शांतिपूर्ण जुलूस निकालते समय सुरक्षा बल संयम बरतें।

'अधिकारियों को बहुत सोच-समझकर कदम उठाने चाहिए'

कोर्ट ने प्रशासन को आगे सलाह दी- अधिकारियों को बहुत सोच-समझकर कदम उठाने चाहिए ताकि युवा हिंसा की तरफ न मुड़ें। हिंसा का जवाब हिंसा से देने से समस्या और गंभीर हो जाती है। उन्होंने आगे कहा- प्रोटेस्ट को रोकने की सबसे बड़ी ताकत उनकी बात को सुनना है और यह समझना कि वे क्या कह रहे हैं और क्यों आंदोलन कर रहे हैं।

'हम केंद्र सरकार का नजरिया भी देखेंगे'

कोर्ट ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर एक साथ सुनवाई होगी। साथ ही अदालत ने कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों पर भरोसा जताया। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की- इसे कानून व्यवस्था की एजेंसियों की समझ पर छोड़ दें। वे हमसे बेहतर जानते हैं कि स्थिति से कैसे निपटा जाए। हमने आपकी बात सुन ली है। अब हम इस पर केंद्र सरकार का भी नजरिया देखेंगे।

क्या है मामला?

बता दें कि देशभर में छात्र संगठनों के प्रदर्शनों में कभी-कभी हिंसक घटनाएं भी देखने को मिलीं। सीजेपी पर आरोप है कि उसके नेतृत्व वाले प्रदर्शनों में पत्थरबाजी हुई और शांति भंग हुई।

याचिकाकर्ता ने पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी को दोषी ठहराने की बजाय संयम और संवाद पर जोर दिया है। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इन मामलों को गंभीरता से ले रहा है और आगे की सुनवाई में सभी पक्षों को मौका देगा।

कोर्ट ने साफ सलाह यह भी दी कि छात्र अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, लेकिन शांति बनाए रखें। प्रशासन भी जवाबी कार्रवाई में अत्यधिक बल प्रयोग से बचे।

Delhi Protest: जंतर-मंतर पर आ रहे छात्रों को उठा रही दिल्ली पुलिस, CJP का एक और बड़ा आरोप

ये भी पढ़ें
cjp protest abhijeet dipke

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Aug 2026 12:31 pm

Published on:

05 Aug 2026 12:31 pm

Hindi News / National News / Delhi Protest: दिल्ली में छात्र प्रदर्शन का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हिंसा रोकने के लिए हालात को सावधानी से संभाला जाना चाहिए

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल: पीएम मोदी ने बताया ‘ऐतिहासिक बदलाव’, उमर अब्दुल्ला बोले- न भूले, न समझौता किया

Jammu Kashmir Article 370
राष्ट्रीय

संसद में गतिरोध के बीच राहुल गांधी-किरेन रिजिजू की अहम बैठक, लोकसभा 2 बजे तक स्थगित

Ayodhya Ram Mandir Dispute, Delhi Student Protest, Jagdambika Pal Statement
राष्ट्रीय

Article 370 हटने के सात साल पूरे, जानें कितना बदल गया कश्मीर

Kashmir youth change
राष्ट्रीय

Abhishek Banerjee Eye Treatment: अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा याचिका खारिज, इलाज के लिए नहीं मिली मंजूरी

Abhishek Banerjee
राष्ट्रीय

Ranchi JPSC-JSSC Protest: सोनम वांगचुक के कहने पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने तोड़ा अनशन

devendra nath mahto hunger strike update.
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.