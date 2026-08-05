Bengal Politics:3 मुस्लिम सांसदों की नाराजगी से NCPI में संकट, 19 का आंकड़ा टूटा तो मंडराएगा उपचुनाव का खतरा

पत्रकारों से बातचीत में अबू ताहिर खान ने कहा था कि अभी हम NCPI में हैं, लेकिन न तो NDA में हैं और न ही BJP में। उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसे कदम, नीति या विधेयक का समर्थन नहीं करेंगे जो मुसलमानों के हितों के खिलाफ हो। हम मुर्शिदाबाद से आते हैं और बंगाल के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है।