4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘सनातन धर्म से तृषा तक’, विवादित बयानों से उदयनिधि स्टालिन का रहा है नाता

Udhayanidhi Stalin Detained by Tamil Nadu Police: डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन अपने बयानों को लेकर एक बार फिर विवादों में हैं। तृषा पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पुलिस हिरासत में लिए गए स्टालिन ने नाम लेने से इनकार किया। इससे पहले सनातन धर्म, शशिकला और वंदे मातरम् को लेकर भी उनके बयान राजनीतिक विवाद का कारण बन चुके हैं।
2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Ashib Khan

Aug 04, 2026

Udhayanidhi Stalin Trisha comment controversy

उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने हिरासत में लिया (Photo-IANS)

Udhayanidhi Stalin Trisha Controversial Remark: डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने अभिनेत्री तृषा को लेकर एक टिप्पणी की। जिसके बाद तमिलनाडु की राजनीति में विवाद खड़ा हो गया। इस टिप्पणी को लेकर उदयनिधी स्टालिन को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। वहीं हिरासत के बाद स्टालिन ने अपने पहले बयान में कहा कि उन्होंने कभी भी तृषा का नाम नहीं लिया है। यह पहली बार नहीं है जब उदयनिधि स्टालिन को अपने बयान के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी वे कई बयान दे चुके हैं, जिनको लेकर विवाद खड़ा हुआ था।

तृषा को लेकर क्या कहा? 

तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित प्रदर्शन के दौरान सीएम विजय पर हमला बोल रहे थे। इस दौरान मौजूद लोग अभिनेत्री तृषा का नाम लेकर नारे लगाने लगे। इस दौरान उन्होंने आपत्तिजनक दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी की, जिसके बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। 

इसका वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। 

शशिकला की चप्पल को लेकर दिया था बयान

2021 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उदयनिधि ने तत्कालीन मुख्यमंत्री एडाप्पडी के. पळनिस्वामी (EPS) के बारे में कहा कि वे मुर्दे की तरह रेंगकर शशिकला के पैर छूने गए थे ताकि मुख्यमंत्री बन सकें।

उदयनिधि का यह वीडियो वायरल हो गया। इसमें शशिकला के बारे में बेहद आपत्तिजनक और अश्लील भाषा का इस्तेमाल भी बताया गया। AIADMK नेताओं ने इसे महिलाओं पर हमला और गंदी राजनीति बताया। 

सनातन धर्म को लेकर क्या बोले थे उदयनिधि

उदयनिधि ने सनातन धर्म को लेकर भी ऐसा बयान दिया था, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। दरअसल, 2023 में एक कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म की तुलना छूत की बीमारियों से की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी बाते होती हैं, जिनका हम सिर्फ विरोध कर सकते हैं। उन्हें जड़ से खत्म करना होता है। हम मच्छर, डेंगू, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं करते, बल्कि उन्हें मिटाते हैं। सनातन धर्म भी ठीक ऐसा ही है। भाजपा और हिंदू संगठनों ने इसे नरसंहार की अपील बताया। कई FIR दर्ज हुईं। मद्रास हाईकोर्ट ने बाद में इसे हेट स्पीच माना।

उदयनिधि ने सफाई दी कि वे जाति व्यवस्था और असमानता के खिलाफ बोल रहे थे, न कि हिंदुओं या मंदिरों के खिलाफ और माफी मांगने से इनकार कर दिया। 2026 में विधानसभा में भी उन्होंने इसी लाइन को दोहराया।

वंदे मातरम्” पर जताई आपत्ति

उदयनिधि स्टालिन ने 2026 में तमिलनाडु के राज्य गीत को वंदे मातरम् के बाद बजाए जाने पर आपत्ति जताई। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में विवाद खड़ा हो गया। इसे तमिल पहचान और हिंदी/राष्ट्रीय प्रतीकों के बीच तनाव से जोड़कर देखा गया।

59 साल पहले भी बांकीपुर में रचा गया था इतिहास, एक लड़के ने नई पार्टी बनाकर सीधे CM को दी थी मात

ये भी पढ़ें
Prashant Kishor win 19324 votes

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Aug 2026 03:12 pm

Published on:

04 Aug 2026 03:12 pm

Hindi News / National News / ‘सनातन धर्म से तृषा तक’, विवादित बयानों से उदयनिधि स्टालिन का रहा है नाता

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

NEET UG Paper Leak Case: स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने CBI को चार्जशीट की जांच पूरी करने के दिए निर्देश, 6 अगस्त को अगली सुनवाई

NEET UG Paper Leak Update news
राष्ट्रीय

'अमित शाह इस्तीफा दें, नहीं तो सड़क से संसद तक होगा महाभारत'; छात्रों की मांगों पर पटना में पप्पू यादव का प्रदर्शन

pappu yadav protest
राष्ट्रीय

Gujarat Teacher News: प्रधानाध्यापक बनने का मौका, एचटीएटी परीक्षा 4 अक्टूबर को, 11 अगस्त से कर सकेंगे आवेदन

Gujarat HTAT Schedule
सूरत

‘मैंने कभी नहीं कहा कि बांकीपुर तुरंत बेंगलुरु बन जाएगा’, कांग्रेस से गठबंधन पर भी बोले प्रशांत किशोर

Prashant Kishor, Prashant Kishor Congress Alliance, Bankipur Bengaluru Statement, Bankipur Development Plan
राष्ट्रीय

‘सभी यात्री सो रहे थे, तभी अचानक हवा में घूमा विमान,’ एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार यात्री ने बयां किया भयावह अनुभव

Air India flight
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.