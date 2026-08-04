‘MLC के बाद MLA का चुनाव भी हारे, सम्राट चौधरी पूरी तरह फेल’, बांकीपुर हार पर तेजस्वी यादव का BJP पर तंज

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड मांगते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पद संभालने के महज 100 से 150 दिनों के भीतर BJP लगातार दो अहम चुनाव हार चुकी है। सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा, "सम्राट चौधरी को पद संभाले कितना समय हुआ है? 100 दिन? 150 दिन? इन 150 दिनों में BJP दो बड़े चुनाव हार चुकी है, एक MLC सीट के लिए और एक MLA सीट के लिए। MLC चुनाव हम जीते और MLA चुनाव BJP हार गई। यह जनता का गुस्सा BJP नेताओं और उनकी सरकार के खिलाफ है। सम्राट चौधरी पूरी तरह नाकाम रहे हैं और लोगों को अब BJP सरकार पर भरोसा नहीं रहा।"