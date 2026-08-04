आसाराम की मेडिकल बेल पर 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, AIIMS ने कहा- ‘भर्ती की नहीं, 24 घंटे निगरानी की जरूरत’

Supreme Court on Asaram Bapu: आसाराम बापू की अंतरिम मेडिकल जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 अगस्त को सुनवाई करेगा। इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने अदालत में अपनी मेडिकल रिपोर्ट दाखिल कर दी है। रिपोर्ट के पहले हिस्से में कहा गया है कि आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाद में 24 घंटे चिकित्सा निगरानी की जरूरत बताई गई है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा।