NEET UG Paper Leak Case: स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने CBI को चार्जशीट की जांच पूरी करने के दिए निर्देश, 6 अगस्त को अगली सुनवाई

जांच एजेंसी के मुताबिक, NEET UG 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर 12 मई 2026 को शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद CBI ने FIR दर्ज कर कई राज्यों में छापेमारी की। जांच के दौरान डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की गई। CBI ने बताया कि मामले में NTA के तीन विषय विशेषज्ञों समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पेपर लीक से जुड़े बिचौलियों और कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच की गई है। एजेंसी ने आरोपियों के कई बैंक खाते, लॉकर और एक डीमैट खाते को भी फ्रीज किया है।