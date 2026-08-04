4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

NEET UG Paper Leak Case: स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने CBI को चार्जशीट की जांच पूरी करने के दिए निर्देश, 6 अगस्त को अगली सुनवाई

NEET UG Paper Leak Case में CBI ने 13 आरोपियों के खिलाफ 20 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को करेगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Aug 04, 2026

NEET UG Paper Leak Update news

राउज एवेन्यू कोर्ट (Photo- ANI)

NEET UG पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने CBI को चार्जशीट की जांच प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि CBI बुधवार शाम तक चार्जशीट की जांच पूरी करे और 6 अगस्त तक इसकी प्रति सभी आरोपियों को उपलब्ध कराए। मामले में दाखिल चार्जशीट फिलहाल अदालत के विचाराधीन है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई को 6 अगस्त तक के लिए टाल दिया। आरोपियों की ओर से पेश वकील ने अदालत से चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता एपी सिंह ने मंगललाल बिवाल, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल का लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग करते हुए आवेदन दाखिल किया। इस पर स्पेशल जज अजय गुप्ता ने CBI से जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने यह भी कहा कि आवेदन की स्वीकार्यता पर बाद में विचार किया जाएगा।

अदालत ने मामले की सुनवाई को रोजाना आधार पर जारी रखने की बात कही है। यह विशेष अदालत लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत पेपर लीक और इससे जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है।

कोर्ट ने दस्तावेजों में कमी को लेकर उठाए थे सवाल

इससे पहले 29 जुलाई को अदालत ने चार्जशीट के साथ दाखिल दस्तावेजों में कमी को लेकर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट के साथ दस्तावेजों, बयानों की सूची और अन्य सामग्री पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराई गई है। CBI ने अदालत को बताया था कि चार्जशीट और संबंधित दस्तावेज करीब 20 हजार पन्नों के हैं, जिन्हें स्कैन करने और 13 आरोपियों को उपलब्ध कराने में समय लग रहा है।

CBI ने इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी ने आरोपियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, सबूत नष्ट करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है। CBI की चार्जशीट में 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 भौतिक साक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। सभी 13 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

12 मई 2026 को दर्ज की गई थी शिकायत

जांच एजेंसी के मुताबिक, NEET UG 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर 12 मई 2026 को शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद CBI ने FIR दर्ज कर कई राज्यों में छापेमारी की। जांच के दौरान डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की गई। CBI ने बताया कि मामले में NTA के तीन विषय विशेषज्ञों समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पेपर लीक से जुड़े बिचौलियों और कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच की गई है। एजेंसी ने आरोपियों के कई बैंक खाते, लॉकर और एक डीमैट खाते को भी फ्रीज किया है।

NEET पेपर लीक पर सबसे बड़ा खुलासा: 65 लाख में हुआ था पेपर का सौदा, 167 अभ्यर्थी पकड़े; एक को भी साथ नहीं ले गई CBI

ये भी पढ़ें
NEET Paper Leak accused

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Aug 2026 03:44 pm

Published on:

04 Aug 2026 03:41 pm

Hindi News / National News / NEET UG Paper Leak Case: स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने CBI को चार्जशीट की जांच पूरी करने के दिए निर्देश, 6 अगस्त को अगली सुनवाई

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कौन हैं पेमा खांडू? CM से जुड़े केस में CBI की सुप्रीम कोर्ट में गुहार, क्या है पूरा मामला

about cm pema khandu cbi investigation supreme court arunachal pradesh
राष्ट्रीय

Bengal Politics: ‘न BJP में शामिल होऊंगा, न NDA में रहूंगा’, TMC के बागी सांसद अबू ताहिर ने मुसलमानों के हित को बताया कारण

Abu Taher Khan will not join BJP
राष्ट्रीय

जन्म-मृत्यु पंजीकरण में बड़ा बदलाव: 2 साल से ज्यादा देरी पर जाना होगा कोर्ट, संसद में पास हुआ संशोधित विधेयक

Birth Death Registration Civil Amendment Bill
राष्ट्रीय

West Bengal: मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के आवास की रेकी का दावा, जैश संदिग्ध से पूछताछ में कई अहम खुलासे

Hamim Mandal
कोलकाता

स्टेट बार काउंसिलों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- अब मेंस क्लब नहीं चलेगा, 2 महिला सदस्य अनिवार्य

Supreme Court
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.