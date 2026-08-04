छात्रों के प्रदर्शन पर बोले CM हेमंत सोरेन, ‘सरकार की आंख और कान खुले हैं, सच जल्द सामने आएगा’

देवेंद्र नाथ महतो झारखंड के रांची जिले के ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और लंबे समय से छात्र हितों से जुड़े आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने बुंडू से स्कूली शिक्षा पूरी की और इसके बाद डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल की। संस्कृत, कुड़माली और ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेजेज में उन्होंने स्नातकोत्तर किया है। इसके अलावा बीएड की डिग्री भी प्राप्त की है। साल 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में उन्होंने तमाड़ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। छात्र बताते हैं कि वे साल 2015 से छात्रवृत्ति, पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं।