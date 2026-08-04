बांकीपुर और दतिया में बीजेपी के हारने के बाद एक बार फिर चर्चाओं में आई EVM, लोगों ने विपक्ष पर कसा तंज

EVM Controversy After BJP Bypoll Defeat: देश की तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए सोमवार को वोटों की गिनती हुई। इन तीन में से दो सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक सीट पर जीत मिली है। जिन दो सीटों पर बीजेपी हारी है, वह बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट है। वहीं जिस पर जीत मिली है, वह गुजरात की मांजलपुर है। दो सीटों पर बीजेपी को मिली हार के बाद एक बार फिर चर्चाओं में ईवीएम आ गई है। लोगों ने इसको लेकर विपक्ष पर जमकर तंज कसा है।