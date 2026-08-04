Bankipur Result: ‘हमारे वोटरों ने भाजपा को हराने के लिए प्रशांत किशोर को वोट दिया’, राजद विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान

उन्होंने आगे कहा- आप (भाजपा) जो गुंडागर्दी कर रहे हैं—पूरे देश में मनमानी कर रहे हैं, आपने संवैधानिक संस्थाओं को भी अपनी जेब में कर रखा है। और ऊपर से—मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता—ऐसे लोगों को देश के पैसे से विदेश यात्राओं पर ले जाया जा रहा है, जिनसे गलत काम करवाकर उनके वीडियो क्लिप बनाए जा सकें और उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके।