‘झूठ फैलाकर BJP कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना गलत’, बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद रविशंकर प्रसाद का बयान

उन्होंने कहा कि आज के समय में सच को छिपाना आसान हो गया है। लेकिन सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ता झूठे प्रचार से परेशान हो रहे हैं। ऐसे में नेताओं का फर्ज है कि वे सच्चाई बताएं। एक्स पर पोस्ट के साथ रविशंकर ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसे सभी को देखने की अपील की है।