4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘झूठ फैलाकर BJP कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना गलत’, बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद रविशंकर प्रसाद का बयान

बांकीपुर में हार के बाद रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया है। उन्होंने झूठ फैलाकर BJP कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना गलत है।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Aug 04, 2026

ravi shankar prasad

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। (फोटो- X)

बांकीपुर में हार के बाद भाजपा में नेताओं के बीच निराशा है। चुनाव के दौरान जनसुराज के प्रशांत किशोर लगातार यह बात कहते हुए नजर आए थे कि भाजपा कहती है कि बांकीपुर में अगर वह कुत्ता-बिल्ली को भी टिकट दे तो वह जीत जायेंगे।

अब भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने इस तरह का बयान कभी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और कुछ मीडिया हाउस उनके शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने की कोशिश हो रही है।

कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है पार्टी

प्रसाद ने साफ कहा- मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर सीधा आरोप लगाया कि वे लगातार गलतफहमियां फैला रहे हैं। रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान और समर्पण पर चलती है।

उन्होंने कहा- जीत-हार लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन झूठ फैलाकर कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की यही कोशिश चल रही है।

'लाखों कार्यकर्ता दिन-रात मेहनत करते हैं'

प्रसाद ने आगे कहा कि पार्टी के लाखों कार्यकर्ता दिन-रात मेहनत करते हैं। उनका सम्मान करना हर नेता का फर्ज है। मीडिया और सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाने से इन मेहनतकश लोगों का मनोबल टूटता है।

मीडिया ने शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा

प्रसाद ने आरोप लगाया कि कुछ मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स उनके बयान को गलत अंदाज में पेश कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे खुद मूल बयान सुनें। विपक्ष लगातार भ्रम फैला रहा है ताकि जनता को गुमराह किया जा सके।

उन्होंने कहा कि आज के समय में सच को छिपाना आसान हो गया है। लेकिन सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ता झूठे प्रचार से परेशान हो रहे हैं। ऐसे में नेताओं का फर्ज है कि वे सच्चाई बताएं। एक्स पर पोस्ट के साथ रविशंकर ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसे सभी को देखने की अपील की है।

सच्चाई सामने लाने की जरूरत

रवि शंकर प्रसाद ने अंत में कहा कि वे तथ्य साझा करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही क्लिप्स अधूरी हैं। पूरा बयान सुनने के बाद ही सही फैसला लिया जा सकता है।

भाजपा नेता का यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। इसके बाद से भाजपा की ओर से बयानबाजी तेज है।

Video: नीतीश कुमार को हटा दिया, जनता दुखी है- बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद अनंत सिंह का पहला रिएक्शन

ये भी पढ़ें
Bankipur Anant Singh Statement Video

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Aug 2026 12:24 pm

Published on:

04 Aug 2026 12:24 pm

Hindi News / National News / ‘झूठ फैलाकर BJP कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना गलत’, बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद रविशंकर प्रसाद का बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

59 साल पहले भी बांकीपुर में रचा गया था इतिहास, एक लड़के ने नई पार्टी बनाकर सीधे CM को दी थी मात

Prashant Kishor win 19324 votes
राष्ट्रीय

PM Modi Nitish Meeting: बांकीपुर में हार के बाद NDA में खलबली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले नीतीश कुमार

Nitish Kumar meets PM Modi
राष्ट्रीय

Video: नीतीश कुमार को हटा दिया, जनता दुखी है- बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद अनंत सिंह का पहला रिएक्शन

Bankipur Anant Singh Statement Video
राष्ट्रीय

E-20 पेट्रोल पर अरविंद केजरीवाल के निशाने पर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री आवास तक पैदल मार्च निकालने से रोका गया

arvind kejriwal on e20 petrol.
राष्ट्रीय

बिहार में प्रशांत किशोर का खुला खाता तो बंगाल पर बरसे दिलीप घोष, बोले- देश विरोधी ताकतों का अड्डा बना राज्य

s, West Bengal Politics, Bihar Bypoll News, Dilip Ghosh Statement, Jan Suraaj Party
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.