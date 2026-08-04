Video: नीतीश कुमार को हटा दिया, जनता दुखी है- बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद अनंत सिंह का पहला रिएक्शन

फोटो में नीतीश कुमार और जदयू विधायक अनंत सिंह (सोर्स: ANI और DD नेशनल)
Bankipur Election Anant Singh Reaction: नतीजों के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। जिस सीट को कभी भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां जनसुराज के संस्थापक और प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने 19 हजार से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर सभी राजनीतिक समीकरण बदल दिए। लेकिन इस जीत से भी ज्यादा चर्चा अब जदयू विधायक अनंत सिंह के बयान की हो रही है।
भाजपा की हार के बाद अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को हटा दिया गया, इसलिए जनता दुखी है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा चलिए जानते हैं।
अनंत सिंह ने कहा- ‘जनता मालिक है, उन्होंने जिसको वोट दिया वो जीते। जिनको नहीं दिया वो हारे। ये दुकान चलाने की चीज तो नहीं है ना। वो जिसको चाहते हैं, उसको बनाते हैं जिनको नहीं चाहते उसको कुर्सी से उतार देते हैं। नेता लोगों के पास कोई शक्ति नहीं है। जनता में इस बात का हल्ला है कि नीतीश कुमार के साथ ये सब मिलकर हटाए हैं। वो सब नीतीश कुमार को वोट दिए थे। इसलिए उन्हें (जनता) अच्छा नहीं लगा। सब खेलवाड़ बना दिया गया है। ये जनता को पसंद नहीं है। जनता दुखी है। जनता का कहना है कि नीतीश कुमार ने इतना बढ़िया काम किया। हम उनको वोट दिए और उन्हीं को हटा दिया गया।’
अपडेट जारी है…
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग