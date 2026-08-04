Video: नीतीश कुमार को हटा दिया, जनता दुखी है- बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद अनंत सिंह का पहला रिएक्शन

अनंत सिंह ने कहा- ‘जनता मालिक है, उन्होंने जिसको वोट दिया वो जीते। जिनको नहीं दिया वो हारे। ये दुकान चलाने की चीज तो नहीं है ना। वो जिसको चाहते हैं, उसको बनाते हैं जिनको नहीं चाहते उसको कुर्सी से उतार देते हैं। नेता लोगों के पास कोई शक्ति नहीं है। जनता में इस बात का हल्ला है कि नीतीश कुमार के साथ ये सब मिलकर हटाए हैं। वो सब नीतीश कुमार को वोट दिए थे। इसलिए उन्हें (जनता) अच्छा नहीं लगा। सब खेलवाड़ बना दिया गया है। ये जनता को पसंद नहीं है। जनता दुखी है। जनता का कहना है कि नीतीश कुमार ने इतना बढ़िया काम किया। हम उनको वोट दिए और उन्हीं को हटा दिया गया।’