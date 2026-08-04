4 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Video: नीतीश कुमार को हटा दिया, जनता दुखी है- बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद अनंत सिंह का पहला रिएक्शन

Bankipur Anant Singh Statement Video: बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।
less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Saurabh Mall

Aug 04, 2026

Bankipur Anant Singh Statement Video

फोटो में नीतीश कुमार और जदयू विधायक अनंत सिंह (सोर्स: ANI और DD नेशनल)

Bankipur Election Anant Singh Reaction: नतीजों के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। जिस सीट को कभी भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां जनसुराज के संस्थापक और प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने 19 हजार से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर सभी राजनीतिक समीकरण बदल दिए। लेकिन इस जीत से भी ज्यादा चर्चा अब जदयू विधायक अनंत सिंह के बयान की हो रही है।

भाजपा की हार के बाद अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को हटा दिया गया, इसलिए जनता दुखी है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा चलिए जानते हैं।

जनता मालिक है, जिसको चाहेगी कुर्सी से उतार देगी- अनंत सिंह

अनंत सिंह ने कहा- ‘जनता मालिक है, उन्होंने जिसको वोट दिया वो जीते। जिनको नहीं दिया वो हारे। ये दुकान चलाने की चीज तो नहीं है ना। वो जिसको चाहते हैं, उसको बनाते हैं जिनको नहीं चाहते उसको कुर्सी से उतार देते हैं। नेता लोगों के पास कोई शक्ति नहीं है। जनता में इस बात का हल्ला है कि नीतीश कुमार के साथ ये सब मिलकर हटाए हैं। वो सब नीतीश कुमार को वोट दिए थे। इसलिए उन्हें (जनता) अच्छा नहीं लगा। सब खेलवाड़ बना दिया गया है। ये जनता को पसंद नहीं है। जनता दुखी है। जनता का कहना है कि नीतीश कुमार ने इतना बढ़िया काम किया। हम उनको वोट दिए और उन्हीं को हटा दिया गया।’

देखे पूरा वीडियो-

अपडेट जारी है…

Bankipur Result: ‘किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे’, बांकीपुर से जीत के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा बयान

ये भी पढ़ें
Prashant Kishor Strategy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

नीतीश कुमार

वायरल वीडियो

Updated on:

04 Aug 2026 12:12 pm

Published on:

04 Aug 2026 12:11 pm

Hindi News / National News / Video: नीतीश कुमार को हटा दिया, जनता दुखी है- बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद अनंत सिंह का पहला रिएक्शन

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘झूठ फैलाकर BJP कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना गलत’, बांकीपुर में भाजपा की हार के बाद रविशंकर प्रसाद का बयान

ravi shankar prasad
राष्ट्रीय

59 साल पहले भी बांकीपुर में रचा गया था इतिहास, एक लड़के ने नई पार्टी बनाकर सीधे CM को दी थी मात

Prashant Kishor win 19324 votes
राष्ट्रीय

PM Modi Nitish Meeting: बांकीपुर में हार के बाद NDA में खलबली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले नीतीश कुमार

Nitish Kumar meets PM Modi
राष्ट्रीय

E-20 पेट्रोल पर अरविंद केजरीवाल के निशाने पर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री आवास तक पैदल मार्च निकालने से रोका गया

arvind kejriwal on e20 petrol.
राष्ट्रीय

बिहार में प्रशांत किशोर का खुला खाता तो बंगाल पर बरसे दिलीप घोष, बोले- देश विरोधी ताकतों का अड्डा बना राज्य

s, West Bengal Politics, Bihar Bypoll News, Dilip Ghosh Statement, Jan Suraaj Party
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.