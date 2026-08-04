राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण शुरू होते ही मचा हंगामा, सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित

सदन में जारी हंगामे के बीच केंद्र सरकार आज कई महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्यों को निपटाने की तैयारी में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज टैक्स और बैंकिंग व्यवस्था को आधुनिक बनाने से जुड़े कई अहम विधेयक सदन के पटल पर रखेंगी। इसमें सबसे प्रमुख 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026' है, जिसके माध्यम से पेमेंट सिस्टम, इनकम टैक्स और फाइनेंस एक्ट के पुराने नियमों को आज के समय के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री सदन में यह भी स्पष्ट करेंगी कि सरकार को इनकम-टैक्स ऑर्डिनेंस, 2026 लाने की तत्काल आवश्यकता क्यों पड़ी।

इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी प्रक्रिया में ठोस सबूत के रूप में मान्यता देने के लिए 'बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026' पर भी चर्चा होनी है। वहीं साल 2022-23 के दौरान स्वीकृत बजट से अधिक हुए सरकारी खर्च को कानूनी मंजूरी दिलाने के लिए एक्सेस ग्रांट्स पर चर्चा के बाद 'एप्रोप्रिएशन (नंबर 3) बिल, 2026' पेश किया जाएगा।