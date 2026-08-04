उर्फी-पूनम को पैसे देकर CJP प्रोटेस्ट में बुलाया? शिकायत में चौंकाने वाला दावा

अंसारी ने दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में अभिजीत दीपके के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। उन्होंने दीपके की गिरफ्तारी की मांग भी की है। शिकायत में अंसारी ने दीपके पर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुणे और औरंगाबाद में उनके साथ दो बार मारपीट हुई और इन घटनाओं को लेकर मामले दर्ज हैं।