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उर्फी-पूनम को पैसे देकर CJP प्रोटेस्ट में बुलाया? शिकायत में चौंकाने वाला दावा

CJP Protest Latest News: CJP प्रोटेस्ट को लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है। शिकायत में दावा किया गया है कि उर्फी जावेद को 1 लाख और पूनम पांडे को 20 हजार रुपए देकर प्रदर्शन के समर्थन के लिए जोड़ा गया। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Aug 04, 2026

Bollywood Celebrities Protest

CJP प्रदर्शन में बॉलीवुड हस्तियों की मौजूदगी पर फैजान अंसारी ने की शिकायत। (फोटो सोर्स- ANI)

Bollywood Celebrities Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन को लेकर अब एक नया विवाद सामने आया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत देकर आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के समर्थन में आने वाली कुछ बॉलीवुड हस्तियों को पैसे दिए गए थे। अंसारी ने दावा किया है कि उर्फी जावेद को एक लाख रुपए और पूनम पांडे को 20 हजार रुपए दिए गए।

अंसारी ने अपनी शिकायत में CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रदर्शन को समर्थन दिलाने के लिए कुछ चर्चित चेहरों को पैसे देकर जोड़ा गया। हालांकि, इन दावों की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और न ही यह सामने आया है कि कथित रकम वास्तव में किस तरीके से और किसके जरिए दी गई।

अंसारी का दावा है कि उर्फी जावेद ने आंदोलन के समर्थन में अपनी बात रखी थी, जबकि पूनम पांडे 19 जुलाई को जंतर-मंतर पहुंची थीं। उन्होंने वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच जाकर आंदोलन के प्रति समर्थन जताया था। इसी को आधार बनाते हुए अंसारी ने दोनों को कथित भुगतान किए जाने का आरोप लगाया है।

अंसारी ने दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में अभिजीत दीपके के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। उन्होंने दीपके की गिरफ्तारी की मांग भी की है। शिकायत में अंसारी ने दीपके पर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुणे और औरंगाबाद में उनके साथ दो बार मारपीट हुई और इन घटनाओं को लेकर मामले दर्ज हैं।

अंसारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके पास दीपके के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने की वजह है। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपों के आधार पर कार्रवाई करने की अपील की है।

इस पूरे विवाद में अब सबसे ज्यादा चर्चा कथित भुगतान के आरोप को लेकर हो रही है। अगर अंसारी के दावे की जांच होती है तो यह भी साफ करना होगा कि उर्फी जावेद और पूनम पांडे को वास्तव में कोई रकम दी गई थी या नहीं और अगर दी गई थी तो उसका उद्देश्य क्या था।

CJP की ओर से युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किए जाते रहे हैं। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों में कई लोग और कुछ चर्चित चेहरे भी नजर आए थे। अब अंसारी की शिकायत के बाद इन प्रदर्शनों में सेलिब्रिटी समर्थन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती शिकायत में लगाए गए आरोपों की सच्चाई पता करना है। कथित भुगतान से जुड़े किसी दस्तावेज, लेन-देन या अन्य सबूत की पुष्टि होने के बाद ही मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी।

‘सोनम वांगचुक को हिरासत में लेना जरूरी था’, अब अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग, फैजान अंसारी ने क्यों दर्ज कराई शिकायत?

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Updated on:

04 Aug 2026 12:50 pm

Published on:

04 Aug 2026 12:50 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / उर्फी-पूनम को पैसे देकर CJP प्रोटेस्ट में बुलाया? शिकायत में चौंकाने वाला दावा

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