‘सोनम वांगचुक को हिरासत में लेना जरूरी था’, अब अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग, फैजान अंसारी ने क्यों दर्ज कराई शिकायत?

इस शिकायत की खबर सोशल मीडिया पर फैलने के बाद चर्चा शुरू हो गई है। कई लोग फैजान के आरोपों पर बात कर रहे हैं तो कुछ लोग सोनम वांगचुक की हिरासत वाले बयान पर भी ध्यान दे रहे हैं। फैजान ने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली का माहौल बचाने के लिए पुलिस का कदम सही था।