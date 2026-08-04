India Bangladesh Relations: हसीना के ‘कमबैक प्लान’ से ढाका में खलबली: भारत को दी चेतावनी, क्या बिगड़ेंगे पड़ोसी के रिश्ते?

Sheikh Hasina Speech India Bangladesh Relations: 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में छात्रों के उग्र हिंसक प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को अपना 15 साल का शासन छोड़कर रातों-रात भारत में शरण लेनी पड़ी थी। अब, ठीक दो साल बाद 5 अगस्त को हसीना पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आने और बड़ा संबोधन देने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन उनके इस एक संभावित भाषण ने बांग्लादेश की वर्तमान शासन व्यवस्था की नींद उड़ा दी है।