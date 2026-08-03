Tamil Nadu News: छोटे कारोबारी के धन्यवाद पत्र का पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब, प्रधानमंत्री कार्यालय से मिला खत

मणि ने आगे बताया कि दिल्ली में अधिकारियों ने मेरा पत्र पढ़ा और मुझसे सीधे फोन पर बात भी की। इसके लगभग 10 से 15 दिन बाद मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जवाबी पत्र मिला। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रशंसा और जवाबी पत्र मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं इसे जीवनभर नहीं भूलूंगा। यह पत्र मेरे लिए किसी अनमोल धरोहर से कम नहीं है। मणि ने बताया कि जब उनके पास कूरियर पहुंचा तो आसपास के लोगों ने कहा कि शायद इसमें कोई आर्थिक सहायता होगी, लेकिन उनके लिए प्रधानमंत्री का पत्र ही सबसे बड़ा उपहार साबित हुआ।