Canara Bank Recruitment 2025: केनरा बैंक में 3500 पदों के लिए निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवा करें अप्लाई

केनरा बैंक के साथ जुड़कर काम करने का बढ़िया मौका है। केनरा बैंक ने अपरेंटिस भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 3500 अपरेंटिस पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट canarabank.bank.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य ग्रेजुएट युवाओं को बैंकिंग क्षेत्र में ट्रेनिंग का अवसर उपलब्ध कराना है।