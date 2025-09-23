Canara Bank Recruitment 2025: केनरा बैंक में 3500 पदों के लिए निकली भर्ती, ग्रेजुएट युवा करें अप्लाई

केनरा बैंक के साथ जुड़कर काम करने का बढ़िया मौका है। केनरा बैंक ने अपरेंटिस भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 3500 अपरेंटिस पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट canarabank.bank.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य ग्रेजुएट युवाओं को बैंकिंग क्षेत्र में ट्रेनिंग का अवसर उपलब्ध कराना है।
उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पहले मेरिट सूची बनाई जाएगी, उसके बाद स्थानीय भाषा की परीक्षा होगी। चयनित उम्मीदवारों के डाक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा और अंत में मेडिकल फिटनेस टेस्ट के बाद अंतिम नियुक्ति दी जाएगी।
जिन उम्मीदवारों को इस भर्ती के लिए चुना जाएगा, उन्हें 12 माह की अपरेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान अभ्यर्थियों को प्रति माह 15,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए यह अनिवार्य है कि उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।
इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट canarabank.bank.in/pages/Recruitment पर जाएं।
वेबसाइट के मुख्यपेज पर Recruitment सेक्शन में सबसे ऊपर Engagement of Graduate Apprentice in Canara Bank under Apprenticeship Act, 1961 for FY 2025-26 [NEW] लिंक पर क्लिक करें।
उसके बाद Click here to Apply Online[NEW] लिंक पर क्लिक करें।
Click here for New Registration पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें और क्रेडेंशियल रख लें।
इसके बाद लॉगिन करके फॉर्म भर लें।
फॉर्म भरने के बाद आवेदन की कॉपी सुरक्षित रख लें।