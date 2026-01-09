Iran Protests 2026: ईरान में भड़की बगावत के बीच क्यों चर्चा में अली खामेनेई, जानिए इनके जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से

उस दौर के अन्य एक्टिव मौलवियों की तरह, खामेनेई का मन भी केवल धार्मिक किताबों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने खुद को देश के राजनीतिक हालातों और शाह के खिलाफ आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल कर लिया। यही वह दौर था जब उनकी पहचान एक विद्वान के साथ-साथ एक क्रांतिकारी नेता के रूप में बनने लगी। खामेनेई ने ईरान के शासक शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के खिलाफ आवाज उठाई। इस बगावत की वजह से उन्हें छह बार गिरफ्तार किया गया और तीन साल के लिए देश से निकाल दिया गया। 1979 की ईरानी क्रांति की सफलता के बाद वे नई सरकार का अहम हिस्सा बने। इस दौरान उन पर जानलेवा हमला भी हुआ, जिसमें उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया