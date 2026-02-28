MP Jail Prahari Salary: एमपी में 1600 से ज्यादा जेल प्रहरी, वनरक्षक की वैकेंसी, इतनी मिलेगी सैलरी

MP Jail Prahari Vacancy 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल (MPESB) ने जेल और वन विभाग में कुल 1679 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इनमें जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल सुपरिटेंडेंट जैसे पद शामिल हैं। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा रिक्तियां वन रक्षक और जेल प्रहरी के लिए रखी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और अभ्यर्थी 14 मार्च 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा 7 अप्रैल 2026 से आयोजित की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।