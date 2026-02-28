Sainik School Result 2026: सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में साहिल और अनुराधा बने टॉपर, देखें टॉपरों की पूरी लिस्ट

1 अनुराधा अमोल बुधावंत (ANURADHA AMOL BUDHAWANT) महाराष्ट्र 296 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)

2 कुंवर राजवीर सिंह (KUNWAR RAJVEER SINGH) मध्य प्रदेश 294 रक्षा कर्मी/पूर्व सैनिक (Defence)

3 हंस राज (HANSH RAJ) बिहार 294 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)

4 प्रशांत (PRASHANT) बिहार 292 सामान्य (General)

5 हार्दिक सैन (HARDIK SAIN) राजस्थान 292 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)

6 आरुष राज (AARUSH RAJ) बिहार 292 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)

7 शिवम कुमार (SHIVAM KUMAR) बिहार 292 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)

8 गौरव राज (GAURAV RAJ) बिहार 292 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)

9 नैन्सी कुमारी (NANCY KUMARI) बिहार 292 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)

10 जान्हवी संपत फाल्के (JANHAVI SAMPAT PHALKE) महाराष्ट्र 292 सामान्य (General)

11 नीरज कुमार (NIRAJ KUMAR) बिहार 292 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)

12 हीरल हीराभाई गलचर (HIRAL HIRABHAI GALCHAR) गुजरात 291 अनुसूचित जनजाति (ST)

13 प्रत्यूष मिश्रा (PRATYUSH MISHRA) बिहार 291 सामान्य (General)

14 देव कुमार (DEV KUMAR) उत्तर प्रदेश 291 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)

15 कार्तिक पाल (KARTIK PAL) उत्तर प्रदेश 291 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)

16 ओवी योगेश पवार (OVIEE YOGESH PAWAR) महाराष्ट्र 290 सामान्य (General)

17 राजवीर चंद्रशेखर जाधव (RAJVEER CHANDRASHEKHAR JADHAV) महाराष्ट्र 290 सामान्य (General)

18 सन्नी कुमार (SUNNY KUMAR) बिहार 290 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)

19 विरूपाक्ष विक्रम सिंह (VIRUPAKSH VIKRAM SINGH) बिहार 290 सामान्य (General)