शिक्षा

Sainik School Result 2026: सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में साहिल और अनुराधा बने टॉपर, देखें टॉपरों की पूरी लिस्ट

Sainik School Result: सैनिक स्कूल कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा में टॉप 20 की लिस्ट जारी। उत्तर प्रदेश के साहिल कुमार सिंह 388 अंकों के साथ पहले स्थान पर। हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार के छात्रों का भी शानदार प्रदर्शन। अलग-अलग श्रेणियों के अभ्यर्थियों ने बनाई जगह।

भारत

image

Anurag Animesh

Feb 28, 2026

Sainik School Result 2026

Sainik School Result 2026(AI Image-ChatGpt)

Sainik School Result 2026: सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम जारी होते ही कई घरों में खुशियों की लहर दौड़ गई। इस बार कक्षा 9 और कक्षा 6 दोनों ही स्तर पर छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। खास बात यह रही कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विद्यार्थियों ने पूरे देश में अपनी मेहनत का लोहा मनवाया। कक्षा 9 की परीक्षा में उत्तर प्रदेश के साहिल कुमार सिंह ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। साहिल ने 400 में से 388 अंक लेकर ऑल इंडिया रैंक 1 पर कब्जा जमाया। वहीं कक्षा 6 में महाराष्ट्र की अनुराधा अमोल बुधावंत ने 300 में से 296 अंक हासिल कर देशभर में टॉप किया है।

सैनिक स्कूल कक्षा 6 रिजल्ट टॉपर

अखिल भारतीय रैंक (AIRANK)उम्मीदवार का नामराज्य (मूल निवास)कुल अंकश्रेणी (कैटेगरी)
1अनुराधा अमोल बुधावंत (ANURADHA AMOL BUDHAWANT)महाराष्ट्र296अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
2कुंवर राजवीर सिंह (KUNWAR RAJVEER SINGH)मध्य प्रदेश294रक्षा कर्मी/पूर्व सैनिक (Defence)
3हंस राज (HANSH RAJ)बिहार294अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
4प्रशांत (PRASHANT)बिहार292सामान्य (General)
5हार्दिक सैन (HARDIK SAIN)राजस्थान292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
6आरुष राज (AARUSH RAJ)बिहार292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
7शिवम कुमार (SHIVAM KUMAR)बिहार292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
8गौरव राज (GAURAV RAJ)बिहार292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
9नैन्सी कुमारी (NANCY KUMARI)बिहार292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
10जान्हवी संपत फाल्के (JANHAVI SAMPAT PHALKE)महाराष्ट्र292सामान्य (General)
11नीरज कुमार (NIRAJ KUMAR)बिहार292अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
12हीरल हीराभाई गलचर (HIRAL HIRABHAI GALCHAR)गुजरात291अनुसूचित जनजाति (ST)
13प्रत्यूष मिश्रा (PRATYUSH MISHRA)बिहार291सामान्य (General)
14देव कुमार (DEV KUMAR)उत्तर प्रदेश291अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
15कार्तिक पाल (KARTIK PAL)उत्तर प्रदेश291अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
16ओवी योगेश पवार (OVIEE YOGESH PAWAR)महाराष्ट्र290सामान्य (General)
17राजवीर चंद्रशेखर जाधव (RAJVEER CHANDRASHEKHAR JADHAV)महाराष्ट्र290सामान्य (General)
18सन्नी कुमार (SUNNY KUMAR)बिहार290अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर (OBC-NCL)
19विरूपाक्ष विक्रम सिंह (VIRUPAKSH VIKRAM SINGH)बिहार290सामान्य (General)
20पीयूष राज (PIYUSH RAJ)बिहार290सामान्य (General)

सैनिक स्कूल कक्षा 9 रिजल्ट टॉपर

रैंकनामराज्य (Domicile)कुल अंक (Total Marks)श्रेणी (Category)
1साहिल कुमार सिंहउत्तर प्रदेश388रक्षा कर्मी/भूतपूर्व सैनिक
2गौरनमहरियाणा388सामान्य
3हरितेज मिश्राउत्तर प्रदेश388सामान्य
4नक्षत्र बिष्टउत्तराखंड386सामान्य
5अनुजीता राठौड़हरियाणा386सामान्य
6योगेश सिंह कार्कीउत्तराखंड384रक्षा कर्मी/भूतपूर्व सैनिक
7हर्ष यादवहरियाणा382ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची)
8लवदीप गुप्ताउत्तर प्रदेश382ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची)
9सचिन कुमारबिहार382ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची)
10वैष्णवी शर्माहरियाणा382सामान्य
11प्रशांत ढिल्लोंहरियाणा382सामान्य
12स्वस्तिक बाजपेयीउत्तर प्रदेश382सामान्य
13रामनिवासराजस्थान382अनुसूचित जनजाति (ST)
14कात्यायनी नेगीउत्तराखंड382सामान्य
15अक्षत जैनहरियाणा380सामान्य
16सूर्यांश सिंहबिहार380सामान्य
17सार्थक राजबिहार380ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची)
18आयुष चौहानउत्तराखंड380सामान्य
19वंशिका शर्माहरियाणा380सामान्य
20उत्कर्ष तिवारी (NTKARSH TIWARI)हरियाणा378सामान्य

Sainik School Result 2026: कितने उम्मीदवार शामिल हुए?

National Testing Agency(NTA) ने कक्षा 6 और कक्षा 9 दोनों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। कक्षा 6 की परीक्षा में कुल 1,34,100 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जबकि कक्षा 9 में 43,922 छात्रों ने परीक्षा दी। जारी मेरिट लिस्ट में सभी योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों का डिटेल्स दिया गया है। इसमें नाम, श्रेणी, प्राप्तांक, रैंक, रोल नंबर और राज्य जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।

AISSEE: अब आगे क्या?

रिजल्ट के बाद अब अगला चरण ई-काउंसलिंग का है। जिन छात्रों ने परीक्षा में सफलता पाई है, उन्हें ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन प्रक्रिया AISSEE-2026 की स्कूल-वाइज, जेंडर-वाइज और कैटेगरी-वाइज मेरिट के आधार पर होगी। इसके साथ ही मेडिकल फिटनेस और डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। रैंक के आधार पर छात्रों को देश के 33 प्रमुख सैनिक स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा हाल ही में स्वीकृत 69 नए सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और 19 नए सैनिक स्कूलों में कक्षा 9 (जो अब 2026-27 सत्र में कक्षा 9 तक संचालित होंगे) में भी दाखिले दिए जाएंगे।

Updated on:

28 Feb 2026 01:13 pm

Published on:

28 Feb 2026 01:12 pm

Hindi News / Education News / Sainik School Result 2026: सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में साहिल और अनुराधा बने टॉपर, देखें टॉपरों की पूरी लिस्ट

