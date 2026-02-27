Rajasthan 4th Grade Document Verification: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत

Rajasthan 4th Grade Document Verification: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए इन दिनों हर अपडेट बेहद अहम है। खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो पिछले साल निकली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंतिम चरण तक पहुंच चुके हैं। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 53,750 पदों के लिए प्रक्रिया चल रही है। इन दिनों भर्ती के तहत डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। बोर्ड ने स्क्रूटनी फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 23 फरवरी से बढ़ाकर अब 2 मार्च कर दी है। यानी जिन अभ्यर्थियों से पहले मौका छूट गया था, उनके पास अब सात दिन का अतिरिक्त समय है।