27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Rajasthan 4th Grade Document Verification: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत

इस भर्ती में कुल पदों के मुकाबले दोगुने अभ्यर्थियों को डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। 9 फरवरी से ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई थी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anurag Animesh

Feb 27, 2026

Rajasthan 4th Grade Document Verification

Rajasthan 4th Grade Document Verification(Image-Freepik)

Rajasthan 4th Grade Document Verification: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए इन दिनों हर अपडेट बेहद अहम है। खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो पिछले साल निकली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंतिम चरण तक पहुंच चुके हैं। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 53,750 पदों के लिए प्रक्रिया चल रही है। इन दिनों भर्ती के तहत डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। बोर्ड ने स्क्रूटनी फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 23 फरवरी से बढ़ाकर अब 2 मार्च कर दी है। यानी जिन अभ्यर्थियों से पहले मौका छूट गया था, उनके पास अब सात दिन का अतिरिक्त समय है।

Rajasthan 4th Grade Bharti: 9 फरवरी से ऑनलाइन स्क्रूटनी


इस भर्ती में कुल पदों के मुकाबले दोगुने अभ्यर्थियों को डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। 9 फरवरी से ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कुल 1.45 लाख अभ्यर्थियों को यह फॉर्म भरना था, लेकिन तय तारीख तक करीब 1.25 लाख उम्मीदवार ही आवेदन कर पाए। लगभग 20 हजार अभ्यर्थी तकनीकी कारणों से पीछे रह गए थे।

Rajasthan 4th Grade Exam: 9 मार्च से शुरू होगा डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन

बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 के तहत डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम शिक्षा विभाग के जरिए मंडल स्तर पर किया जाएगा। प्रदेश के 9 मंडलों में यह प्रक्रिया आयोजित होगी और हर मंडल में औसतन 16 हजार अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांचे जाएंगे। डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 9 मार्च से शुरू होकर 13 अप्रैल तक चलेगा।

Rajasthan 4th Grade Document Verification: डॉक्यूमेंट लिस्ट

  • ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट
  • परीक्षा का एडमिट कार्ड
  • हाईस्कूल (10वीं) की अंकतालिका / प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अन्य प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • जन्म तिथि प्रमाण पत्र (10वीं की मार्कशीट मान्य)
  • जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC / MBC अभ्यर्थियों हेतु)
  • निवास प्रमाण पत्र (राजस्थान का)
  • आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (EWS वर्ग के लिए)
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (PwBD अभ्यर्थियों के लिए)
  • भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • पहचान पत्र (आधार कार्ड / वोटर आईडी / पैन कार्ड)
  • पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो
  • सभी डाक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी

ये भी पढ़ें

SBI Clerk Mains Result 2026 जारी, सीधे इस लिंक से pdf करें डाउनलोड
शिक्षा
SBI Clerk Mains Result 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Feb 2026 05:52 pm

Hindi News / Education News / Rajasthan 4th Grade Document Verification: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Holi School Holiday 2026: होली की छुट्टी को लेकर है संशय? राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश में इन तारीखों पर रहेगा स्कूल बंद

Holi School Holiday 2026
शिक्षा

SBI Clerk Mains Result 2026 जारी, सीधे इस लिंक से pdf करें डाउनलोड

SBI Clerk Mains Result 2026
शिक्षा

Agniveer News: अग्निवीरों को इन नौकरियों में मिलेगा आरक्षण, पूर्व सैनिकों को भी होगा फायदा

Agniveer News
शिक्षा

Rashmika and Vijay Education: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, किसके पास है ज्यादा डिग्रियां?

Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda
शिक्षा

Bihar Board 12th Result: बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट के लिए आज से कॉपी जांच प्रक्रिया शुरू, जानें कब तक आ सकता है रिजल्ट

Bihar Board 12th Result
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.