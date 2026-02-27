Holi School Holiday 2026: होली की छुट्टी को लेकर है संशय? राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश में इन तारीखों पर रहेगा स्कूल बंद

Holi School Holiday 2026: रंगों का त्योहार होली बस आने ही वाला है, लेकिन इस बार तारीख को लेकर काफी उलझन बनी हुई है। कोई 3 मार्च बता रहा है तो कोई 4 मार्च। ऐसे में सभी यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर छुट्टी कब रहेगी? आइये जानते हैं कि राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों में कब से कब तक स्कूलों की छुट्टी रहने वाली है। हालांकि देश कजे अधिकतर राज्यों में 4 मार्च को होली मनाया जाना है।