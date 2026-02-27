27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Rashmika and Vijay Education: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, किसके पास है ज्यादा डिग्रियां?

विजय देवरकोंडा के पिता टीवी सीरियल में डायरेक्टर थे। लेकिन काम बहुत बहुत बढ़िया नहीं चलने के कारण उन्होंने बाद में यह काम छोड़ दिया था।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Feb 27, 2026

Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda

Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda

Rashmika and Vjay Education: भारतीय सिनेमा की एक और जोड़ी शादी के बंधन में बंध गई है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के चर्चित कलाकार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अब आधिकारिक तौर पर पति-पत्नी बन चुके हैं। दोनों ने 26 फरवरी को उदयपुर के पास अरावली की पहाड़ियों में स्थित ITC मोमेंटोस उदयपुर में पारंपरिक तेलुगू विधि-विधान से विवाह किया। शादी की रस्में 24 फरवरी से ही शुरू हो गई थीं। सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? आइये जानते हैं।

Vijay Deverakonda Educational Qualification


विजय देवरकोंडा की पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो विजय ने पुट्टपर्थी के सत्य साई हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद हैदराबाद के बदरुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स से बी.कॉम की डिग्री हासिल की। विजय देवरकोंडा के पिता टीवी सीरियल में डायरेक्टर थे। लेकिन काम बहुत बहुत बढ़िया नहीं चलने के कारण उन्होंने बाद में यह काम छोड़ दिया था।

Rashmika Mandanna Educational Qualification


रश्मिका मंदाना की बात करें तो उन्होंने कोडागु के कूर्ग पब्लिक स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के एमएस रामैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। रश्मिका ने साइकोलॉजी, जर्नलिज्म और इंग्लिश लिटरेचर में ट्रिपल मेजर के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी की।

दोनों एक्टरों की फिल्मी करियर की बात करें तो रश्मिका मंदाना ने पुष्पा- द राइज, सिकंदर और छावा जैसी फिल्मों में काम किया है। वहीं विजय देवरकोंडा को खास पहचान अर्जुन रेड्डी से मिली थी, जिसने उन्हें देशभर में लोकप्रिय बना दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Feb 2026 02:55 pm

Published on:

27 Feb 2026 02:46 pm

Hindi News / Education News / Rashmika and Vijay Education: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, किसके पास है ज्यादा डिग्रियां?

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Bihar Board 12th Result: बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट के लिए आज से कॉपी जांच प्रक्रिया शुरू, जानें कब तक आ सकता है रिजल्ट

Bihar Board 12th Result
शिक्षा

Success Story: इंसान है या कंप्यूटर? दुनियाभर में ‘मैमोरी डॉक्टर’ के नाम से छाया बारां का मोहित, लॉकडाउन का किया था अनूठा इस्तेमाल

Baran Success story
बारां

Karpoor Chandra Kulish: डिग्रियां युवाओं को मशीन बना रही हैं, इंसान नहीं... पढ़ें कुलिश जी का शिक्षा दर्शन

Karpoor Chandra Kulish birth centenary education system
ओपिनियन

RPSC Recruitment: 5 माह में 12,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती परीक्षाएं मार्च से, जानें डिटेल शेड्यूल

राजस्थान लोक सेवा आयोग, पत्रिका फाइल फोटो
अजमेर

Sikar: केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने रचा इतिहास, 75 से ज्यादा बार क्लियर कर चुके NET-JRF, GATE जैसे एग्जाम, 14 बार आई AIR-1, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Professor Sucess Story
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.