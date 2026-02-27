Rashmika and Vijay Education: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, किसके पास है ज्यादा डिग्रियां?

Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda
Rashmika and Vjay Education: भारतीय सिनेमा की एक और जोड़ी शादी के बंधन में बंध गई है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के चर्चित कलाकार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अब आधिकारिक तौर पर पति-पत्नी बन चुके हैं। दोनों ने 26 फरवरी को उदयपुर के पास अरावली की पहाड़ियों में स्थित ITC मोमेंटोस उदयपुर में पारंपरिक तेलुगू विधि-विधान से विवाह किया। शादी की रस्में 24 फरवरी से ही शुरू हो गई थीं। सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? आइये जानते हैं।
विजय देवरकोंडा की पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो विजय ने पुट्टपर्थी के सत्य साई हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद हैदराबाद के बदरुका कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स से बी.कॉम की डिग्री हासिल की। विजय देवरकोंडा के पिता टीवी सीरियल में डायरेक्टर थे। लेकिन काम बहुत बहुत बढ़िया नहीं चलने के कारण उन्होंने बाद में यह काम छोड़ दिया था।
रश्मिका मंदाना की बात करें तो उन्होंने कोडागु के कूर्ग पब्लिक स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के एमएस रामैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। रश्मिका ने साइकोलॉजी, जर्नलिज्म और इंग्लिश लिटरेचर में ट्रिपल मेजर के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी की।
दोनों एक्टरों की फिल्मी करियर की बात करें तो रश्मिका मंदाना ने पुष्पा- द राइज, सिकंदर और छावा जैसी फिल्मों में काम किया है। वहीं विजय देवरकोंडा को खास पहचान अर्जुन रेड्डी से मिली थी, जिसने उन्हें देशभर में लोकप्रिय बना दिया।
