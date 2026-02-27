SBI Clerk Mains Result 2026 जारी, सीधे इस लिंक से pdf करें डाउनलोड

SBI Clerk Mains Result 2026: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक State Bank of India (SBI) ने क्लर्क मेन्स परीक्षा 2025-26 का परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जारी कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद रिजल्ट सामने आ गया है। यह परीक्षा जूनियर एसोसिएट यानी कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। 21 नवंबर 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यह मेन्स एग्जाम हुआ था।