27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

SBI Clerk Mains Result 2026 जारी, सीधे इस लिंक से pdf करें डाउनलोड

इस बार बैंक ने व्यक्तिगत स्कोरकार्ड जारी करने के बजाय एक संयुक्त पीडीएफ लिस्ट जारी की है। इस डाक्यूमेंट्स में केवल उन्हीं उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं जिन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चुना गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Feb 27, 2026

SBI Clerk Mains Result 2026

SBI Clerk Mains Result 2026

SBI Clerk Mains Result 2026: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक State Bank of India (SBI) ने क्लर्क मेन्स परीक्षा 2025-26 का परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जारी कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद रिजल्ट सामने आ गया है। यह परीक्षा जूनियर एसोसिएट यानी कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। 21 नवंबर 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यह मेन्स एग्जाम हुआ था।

SBI Clerk Result: पीडीएफ में जारी हुआ रिजल्ट


इस बार बैंक ने व्यक्तिगत स्कोरकार्ड जारी करने के बजाय एक संयुक्त पीडीएफ लिस्ट जारी की है। इस डाक्यूमेंट्स में केवल उन्हीं उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं जिन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चुना गया है। उम्मीदवारों को वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड कर उसमें अपना रोल नंबर खोजकर यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका चयन हुआ है या नहीं। फिलहाल व्यक्तिगत आंसर शीट जारी नहीं किए गए हैं।

SBI Clerk Result: हजारों पदों पर चल रही है भर्ती


यह भर्ती अभियान देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हजारों पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है। जूनियर एसोसिएट के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को बैंक शाखाओं में ग्राहक सेवा, नकद लेन-देन, खाता संचालन और अन्य बैंकिंग कार्यों की जिम्मेदारी निभानी होती है।

SBI Clerk Mains Result 2026: ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट


रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए “करियर” सेक्शन में क्लर्क मेन्स परीक्षा 2025-26 से जुड़ा लिंक एक्टिव किया गया है।
उस लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट की पीडीएफ फाइल डाउनलोड की जा सकती है।
पीडीएफ खुलने पर अभ्यर्थी सर्च ऑप्शन की मदद से अपना रोल नंबर देख सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Feb 2026 04:10 pm

Hindi News / Education News / SBI Clerk Mains Result 2026 जारी, सीधे इस लिंक से pdf करें डाउनलोड

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Agniveer News: अग्निवीरों को इन नौकरियों में मिलेगा आरक्षण, पूर्व सैनिकों को भी होगा फायदा

Agniveer News
शिक्षा

Rashmika and Vijay Education: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, किसके पास है ज्यादा डिग्रियां?

Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda
शिक्षा

Bihar Board 12th Result: बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट के लिए आज से कॉपी जांच प्रक्रिया शुरू, जानें कब तक आ सकता है रिजल्ट

Bihar Board 12th Result
शिक्षा

Success Story: इंसान है या कंप्यूटर? दुनियाभर में ‘मैमोरी डॉक्टर’ के नाम से छाया बारां का मोहित, लॉकडाउन का किया था अनूठा इस्तेमाल

Baran Success story
बारां

Karpoor Chandra Kulish: डिग्रियां युवाओं को मशीन बना रही हैं, इंसान नहीं... पढ़ें कुलिश जी का शिक्षा दर्शन

Karpoor Chandra Kulish birth centenary education system
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.