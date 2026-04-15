MPBSE Result 2026 Live : एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, फिर बेटियों ने रचा इतिहास

MPBSE Result 2026 Live : मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंढल द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के 16 लाख छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुबह 11 बजे राजधानी भोपाल स्थित सीएम निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिजल्ट की घोषणा की। साथ ही, सभी परीक्षा में भाग लेकर उत्तीर्ण रहे छात्रों को बधाई और भविष्य की शुभकामनाएं दीं। बता दें कि, एमपी बोर्ड में 12वीं का रिजल्ट 76.08 फीसदी तो, 10वीं का 73.42 फीसदी रहा। इधर, निजी स्कूलों का रिजल्ट 68.64 फीसदी से ज्यादा रहा। वहीं, एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में इस बार भी बेटियों ने ही बाजी मारी है।