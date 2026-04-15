15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

Live

MPBSE Result 2026 Live : एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, फिर बेटियों ने रचा इतिहास

MPBSE Result Out: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंढल द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। सीएम मोहन यादव ने परिणाम की घोषणा की है। इस लाइव ब्लॉग में देखें 10वीं और 12वीं के रिजल्ट से जुड़े सभी अपडेट्स।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Apr 15, 2026

MPBSE Result 2026
एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित (Photo Source- Patrika)

MPBSE Result 2026 Live : मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंढल द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के 16 लाख छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुबह 11 बजे राजधानी भोपाल स्थित सीएम निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिजल्ट की घोषणा की। साथ ही, सभी परीक्षा में भाग लेकर उत्तीर्ण रहे छात्रों को बधाई और भविष्य की शुभकामनाएं दीं। बता दें कि, एमपी बोर्ड में 12वीं का रिजल्ट 76.08 फीसदी तो, 10वीं का 73.42 फीसदी रहा। इधर, निजी स्कूलों का रिजल्ट 68.64 फीसदी से ज्यादा रहा। वहीं, एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में इस बार भी बेटियों ने ही बाजी मारी है।

प्रमुख घटनाएँ

कक्षा 10वीं में सरकारी स्कूल से छात्रों ने मारी बाजी
पूरा पढ़ें
एग्रीकल्चर ग्रुप में 2 छात्रों ने प्राप्त की फर्स्ट रैंक
पूरा पढ़ें
बायोलॉजी केटेगिरी में 12वीं की तन्वी कुमावत ने किया टॉप
पूरा पढ़ें
12वीं कक्षा में इन 2 जिलों का प्रदर्शन सबसे शानदार
पूरा पढ़ें
कई सालों के मुकाबले इस बार 12वीं क्लास का रिजल्ट बेहतर
पूरा पढ़ें
10वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री (दूसरी) परीक्षा 7 मई से
पूरा पढ़ें
10वीं क्लास में 73.42% स्टूडेंट पास
पूरा पढ़ें
एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं स्ट्रीम वाइज टॉपर लिस्ट
पूरा पढ़ें
10वीं कक्षा में सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट से बेहतर
पूरा पढ़ें
सीहोर के श्लोक प्रजापति ने 12वीं (साइंस) में किया टॉप
पूरा पढ़ें
भोपाल की खुशी राय ने 12वीं (कॉमर्स) में किया टॉप
पूरा पढ़ें
पन्ना की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने 10वीं में किया टॉप
पूरा पढ़ें
ये रहे एमपी के टॉपर
पूरा पढ़ें
10वीं में 9 लाख तो 12वीं में 17 लाख छात्रों ने दी परीक्षा
पूरा पढ़ें

2026-04-15 02:20:21 pm

कक्षा 10वीं में सरकारी स्कूल से छात्रों ने मारी बाजी

एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं में कई जिलों में प्राइवेट स्कूलों का प्रदर्शन सरकारी स्कूलों से कम रहा है। उदाहरण के तौर पर नीमच में सरकारी स्कूलों का पासिंग प्रतिशत 90.21% रहा, जबकि प्राइवेट स्कूलों का सिर्फ 72.56% रहा। कुल मिलाकर इस बार कई जिलों में सरकारी स्कूलों ने बेहतर रिजल्ट देकर बढ़त बनाई है।

2026-04-15 02:17:41 pm

एग्रीकल्चर ग्रुप में 2 छात्रों ने प्राप्त की फर्स्ट रैंक

एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के एग्रीकल्चर ग्रुप में दो स्टूडेंट्स ने संयुक्त रूप से रैंक 1 हासिल की है। इनमें शिवपुरी जिले की कुमारा तुसली राजावत और चंचल कुशवाह ने 493/500 मार्क्स के साथ एग्रीकल्चर ग्रुप में टॉप किया है।

2026-04-15 02:15:58 pm

बायोलॉजी केटेगिरी में 12वीं की तन्वी कुमावत ने किया टॉप

एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के बायोलॉजी केटेगिरी में तन्वी कुमावत ने पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने 492/500 अंक प्राप्त करते हुए बायोलॉजी ग्रुप में टॉप किया है।

2026-04-15 02:14:24 pm

12वीं कक्षा में इन 2 जिलों का प्रदर्शन सबसे शानदार

एमपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 में झाबुआ जिले का पासिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा 93.23% रहा है। इसके बाद अनूपपुर जिले का पासिंग प्रतिशत 93.04% रहा। इन दोनों जिलों के छात्रों ने बोर्ड के हायर सेकेंडरी रिजल्ट में शानदार प्रदर्शन किया है।

2026-04-15 02:11:46 pm

कई सालों के मुकाबले इस बार 12वीं क्लास का रिजल्ट बेहतर

एमपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 में रेगुलर छात्रों का पासिंग प्रतिशत 76.01% रहा है। इस साल कुल 6,89,746 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें 6,13,634 रेगुलर और 76,112 स्वाध्यायी छात्र शामिल थे। बोर्ड के अनुसार, इस बार का रिजल्ट पिछले वर्षों के सबसे बेहतर रहा है। इनमें भी लड़कियों ने बाजी मारी है। साथ ही, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट के मुकाबले अच्छा रहा है।

2026-04-15 02:08:48 pm

10वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री (दूसरी) परीक्षा 7 मई से

एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 के बाद बोर्ड 7 मई 2026 से दूसरी परीक्षा आयोजित करेगा जो सप्लीमेंट्री सिस्टम की जगह लेगी। इसमें पास और फेल दोनों तरह के छात्र शामिल हो सकते हैं, ताकि वो अपने अंक फीसद सुधार सकें या किसी विषय में पास हो सकें।

2026-04-15 02:06:52 pm

10वीं क्लास में 73.42% स्टूडेंट पास

एमपी बोर्ड 10वीं परीक्षा 2026 में इस साल करीब 9.07 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। वहीं, इस साल कक्षा 10वीं का कुल पासिंग प्रतिशत 73.42% रहा है।

2026-04-15 02:01:00 pm

एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं स्ट्रीम वाइज टॉपर लिस्ट

2026-04-15 01:57:07 pm

10वीं कक्षा में सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट से बेहतर

एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 में सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रहा है। सरकारी स्कूलों का पासिंग प्रतिशत 76.80% रहा है, जबकि प्राइवेट स्कूलों का 68.64% रहा है। यानी सरकारी स्कूल करीब 8% की बढ़ोतरी से आगे रहे हैं। कुल पासिंग प्रतिशत 73.42% रहा और इस बार लड़कियों का प्रदर्शन भी काफी अच्छा देखने को मिला है।

2026-04-15 01:55:23 pm

सीहोर के श्लोक प्रजापति ने 12वीं (साइंस) में किया टॉप

एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं कक्षा की साइंस स्ट्रीम में सीहोर जिले में रहने वाले श्लोक प्रजापति ने टॉप किया है। उन्होंने 500 में से 493 अंक प्राप्त किए हैं।

2026-04-15 01:53:03 pm

भोपाल की खुशी राय ने 12वीं (कॉमर्स) में किया टॉप

एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं में झाबुआ जिले का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा है। वहीं, 12वीं में खुशी राय ने कॉमर्स स्ट्रीम में 500 में से 494 अंक प्राप्त कर टॉप किया है। बता दें किस खुशी राय भोपाल की रहने वाली हैं।

2026-04-15 01:50:58 pm

पन्ना की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने 10वीं में किया टॉप

एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं परीक्षा 2026 में पन्ना जिले की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने टॉप किया है। उन्होंने 500 में से 499 अंक हासिल तक प्रदेशभर में सबसे अदिक अंक प्राप्त किए हैं।

2026-04-15 01:48:53 pm

ये रहे एमपी के टॉपर

इस साल कक्षा 10वीं में पन्ना जिले की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने टॉप किया है। उन्होंने 499/500 मार्क्स हासिल किए हैं। जबकि कक्षा 12वीं में भोपाल की चांदनी विश्वकर्मा और खुशी राय संयुक्त रूप से टॉप किया है। दोनों ही कॉमर्स स्ट्रीम की छात्राएं हैं और दोनों ने 494/500 अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा, साइंस स्ट्रीम में सीहोर जिले के श्लोक प्रजापति ने रैंक 1 हासिल की है। उन्हें 493/500 अंक मिले हैं। वहीं, आर्ट्स स्ट्रीम में रैंक 1 पर संयुक्त रूप से मुरैना की श्रुति तोमर और छतरपुर के आकाश अहिरवार रहे हैं। दोनों को ही 489/500 अंक प्राप्त हुए हैं।

2026-04-15 01:29:59 pm

10वीं में 9 लाख तो 12वीं में 17 लाख छात्रों ने दी परीक्षा

इस साल 2026 में 10वीं में जहां 9 लाख तो, 12वीं में करीब 17 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए। 10वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से 6 अप्रैल तो 12वीं की परीक्षाएं 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच हुई थी

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Apr 2026 02:21 pm

Published on:

15 Apr 2026 01:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MPBSE Result 2026 Live : एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, फिर बेटियों ने रचा इतिहास

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

MP Board Result: 10-12वीं बोर्ड परीक्षा में नरसिंहपुर जिले ने प्राप्त किया तीसरा स्थान, कई छात्रों ने Merit List में बनाई जगह

MP Board Result
राष्ट्रीय

MP Board Result: 500 में से 499 अंक प्राप्त करने वाली प्रतिभा सिंह सोलंकी ने खोले अपनी सफलता का राज, बताया कितने घंटे करती थी पढ़ाई

राष्ट्रीय

10 वीं, 12 के रिजल्ट में एमपी के ​इस जिले ने किया कमाल, प्रदेश में टॉप आए आधा दर्जन स्टूडेंट

Half a dozen students from Guna secure merit positions in MP Board results
भोपाल

Result Out: एमपी में सरकारी स्कूलों का दबदबा, 76.80 प्रतिशत रहा रिजल्ट

MP Board Result 2026
भोपाल

MP Board Result 2026 : 10वीं-12वीं रिजल्ट आते ही सर्वर डाउन, इस आसान तरीके से करें चेक

MP Board Result 2026
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.