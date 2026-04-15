MPBSE Result 2026 Live : एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, फिर बेटियों ने रचा इतिहास

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MPBSE Result 2026 Live : मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंढल द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के 16 लाख छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुबह 11 बजे राजधानी भोपाल स्थित सीएम निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिजल्ट की घोषणा की। साथ ही, सभी परीक्षा में भाग लेकर उत्तीर्ण रहे छात्रों को बधाई और भविष्य की शुभकामनाएं दीं। बता दें कि, एमपी बोर्ड में 12वीं का रिजल्ट 76.08 फीसदी तो, 10वीं का 73.42 फीसदी रहा। इधर, निजी स्कूलों का रिजल्ट 68.64 फीसदी से ज्यादा रहा। वहीं, एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में इस बार भी बेटियों ने ही बाजी मारी है।
2026-04-15 02:20:21 pm
एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं में कई जिलों में प्राइवेट स्कूलों का प्रदर्शन सरकारी स्कूलों से कम रहा है। उदाहरण के तौर पर नीमच में सरकारी स्कूलों का पासिंग प्रतिशत 90.21% रहा, जबकि प्राइवेट स्कूलों का सिर्फ 72.56% रहा। कुल मिलाकर इस बार कई जिलों में सरकारी स्कूलों ने बेहतर रिजल्ट देकर बढ़त बनाई है।
2026-04-15 02:17:41 pm
एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के एग्रीकल्चर ग्रुप में दो स्टूडेंट्स ने संयुक्त रूप से रैंक 1 हासिल की है। इनमें शिवपुरी जिले की कुमारा तुसली राजावत और चंचल कुशवाह ने 493/500 मार्क्स के साथ एग्रीकल्चर ग्रुप में टॉप किया है।
2026-04-15 02:15:58 pm
एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं के बायोलॉजी केटेगिरी में तन्वी कुमावत ने पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने 492/500 अंक प्राप्त करते हुए बायोलॉजी ग्रुप में टॉप किया है।
2026-04-15 02:14:24 pm
एमपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 में झाबुआ जिले का पासिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा 93.23% रहा है। इसके बाद अनूपपुर जिले का पासिंग प्रतिशत 93.04% रहा। इन दोनों जिलों के छात्रों ने बोर्ड के हायर सेकेंडरी रिजल्ट में शानदार प्रदर्शन किया है।
2026-04-15 02:11:46 pm
एमपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 में रेगुलर छात्रों का पासिंग प्रतिशत 76.01% रहा है। इस साल कुल 6,89,746 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें 6,13,634 रेगुलर और 76,112 स्वाध्यायी छात्र शामिल थे। बोर्ड के अनुसार, इस बार का रिजल्ट पिछले वर्षों के सबसे बेहतर रहा है। इनमें भी लड़कियों ने बाजी मारी है। साथ ही, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट के मुकाबले अच्छा रहा है।
2026-04-15 02:08:48 pm
एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 के बाद बोर्ड 7 मई 2026 से दूसरी परीक्षा आयोजित करेगा जो सप्लीमेंट्री सिस्टम की जगह लेगी। इसमें पास और फेल दोनों तरह के छात्र शामिल हो सकते हैं, ताकि वो अपने अंक फीसद सुधार सकें या किसी विषय में पास हो सकें।
2026-04-15 02:06:52 pm
एमपी बोर्ड 10वीं परीक्षा 2026 में इस साल करीब 9.07 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। वहीं, इस साल कक्षा 10वीं का कुल पासिंग प्रतिशत 73.42% रहा है।
2026-04-15 02:01:00 pm
2026-04-15 01:57:07 pm
एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 में सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रहा है। सरकारी स्कूलों का पासिंग प्रतिशत 76.80% रहा है, जबकि प्राइवेट स्कूलों का 68.64% रहा है। यानी सरकारी स्कूल करीब 8% की बढ़ोतरी से आगे रहे हैं। कुल पासिंग प्रतिशत 73.42% रहा और इस बार लड़कियों का प्रदर्शन भी काफी अच्छा देखने को मिला है।
2026-04-15 01:55:23 pm
एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं कक्षा की साइंस स्ट्रीम में सीहोर जिले में रहने वाले श्लोक प्रजापति ने टॉप किया है। उन्होंने 500 में से 493 अंक प्राप्त किए हैं।
2026-04-15 01:53:03 pm
एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं में झाबुआ जिले का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा है। वहीं, 12वीं में खुशी राय ने कॉमर्स स्ट्रीम में 500 में से 494 अंक प्राप्त कर टॉप किया है। बता दें किस खुशी राय भोपाल की रहने वाली हैं।
2026-04-15 01:50:58 pm
एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं परीक्षा 2026 में पन्ना जिले की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने टॉप किया है। उन्होंने 500 में से 499 अंक हासिल तक प्रदेशभर में सबसे अदिक अंक प्राप्त किए हैं।
2026-04-15 01:48:53 pm
इस साल कक्षा 10वीं में पन्ना जिले की प्रतिभा सिंह सोलंकी ने टॉप किया है। उन्होंने 499/500 मार्क्स हासिल किए हैं। जबकि कक्षा 12वीं में भोपाल की चांदनी विश्वकर्मा और खुशी राय संयुक्त रूप से टॉप किया है। दोनों ही कॉमर्स स्ट्रीम की छात्राएं हैं और दोनों ने 494/500 अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा, साइंस स्ट्रीम में सीहोर जिले के श्लोक प्रजापति ने रैंक 1 हासिल की है। उन्हें 493/500 अंक मिले हैं। वहीं, आर्ट्स स्ट्रीम में रैंक 1 पर संयुक्त रूप से मुरैना की श्रुति तोमर और छतरपुर के आकाश अहिरवार रहे हैं। दोनों को ही 489/500 अंक प्राप्त हुए हैं।
2026-04-15 01:29:59 pm
इस साल 2026 में 10वीं में जहां 9 लाख तो, 12वीं में करीब 17 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए। 10वीं की परीक्षाएं 11 फरवरी से 6 अप्रैल तो 12वीं की परीक्षाएं 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच हुई थी
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