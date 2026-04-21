एमपी में बीएड, बीपीएड कोर्स में एडमिशन पर बड़ा अपडेट, कॉलेजों की अटकी संबद्धता

B. Ed- एमपी में बीएड, बीपीएड कोर्स में एडमिशन के इच्छुक स्टूडेंट के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। इनमें प्रवेश प्रक्रिया शुरु होनेवाली है। हालांकि कॉलेजों की संबद्धता अटकी पड़ी है। नए सत्र 2026-27 के लिए पारंपारिक और बीएड, बीपीएड कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया अगले माह से शुरू होगी, लेकिन कॉलेजों की संबद्धता और नवीनीकरण का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इस बार नया निरीक्षण सिस्टम लागू किया गया है जिसमें कागजी प्रक्रिया के बजाय मौके पर जाकर सत्यापन अनिवार्य किया गया है। पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में दो माह लग सकते हैं जबकि उच्च शिक्षा विभाग अगले माह से ही यूजी-पीजी काउंसलिंग शुरू करने की तैयारी में है।