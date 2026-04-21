अनोखी भारतीय शादी: बैलगाड़ी पर मायरा, आसमान से उतरी बहू, तो कहीं दुल्हन ने घोड़ी चढ़ निभाई रस्म

Unique Indian Wedding: बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले… भारतीय शादियों में सुनाई देने वाला ये गीत हर किसी को भावुक कर देता है। एक समय ऐसा था कि बिदाई के समय अकेली दुल्हन नहीं रोती थी, दुल्हन के आंसू और ये गीत सुनकर शादी में आए मेहमान तक रो देते थे। ये शादियां सोशल मीडिया के दौर में रील्स में, वीडियोज में देखी जा सकती हैं। लेकिन अब इन भारतीय शादियों की तस्वीर बदल चुकी है। आज यहां न दूल्हे के घोड़ी पर बैठकर बारात ले जाने की बात है और न ही बेटी की बिदाई की इमोशनल कहानी की… patrika.com पर आज आप जानेंगे ऐसी अनोखी शादियों के बारे में जो चर्चा में भी आई और हर किसी को हैरान भी कर गईं।