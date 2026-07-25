Half Moon on Nails: क्या सच में दिल और किडनी की बीमारी बताता है ‘आधा चांद’? नाखून के रंग से पहचानें

Half Moon on Nails : अक्सर हम अपने नाखूनों को या तो खूबसूरती के पैमाने से देखते हैं या फिर इनकी सफाई पर ध्यान देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी उंगलियों के नाखूनों के निचले हिस्से पर एक सफेद रंग का आधा चांद (Half Moon) जैसा आकार बना होता है? इसे मेडिकल साइंस में 'ल्यूनुला' (Lunula) कहा जाता है। लैटिन भाषा में 'ल्यूनुला' का अर्थ होता है 'छोटा चंद्रमा'। यह कोई साधारण निशान नहीं है, बल्कि आपके नाखून की मैट्रिक्स का वह दृश्य हिस्सा है जहां से नए नाखून बनते हैं। आमतौर पर अंगूठे पर यह सबसे साफ और बड़ा दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटा सा 'आधा चांद' आपकी सेहत का एक बड़ा रिपोर्ट कार्ड भी हो सकता है?